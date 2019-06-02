Withings Move, aktivite takip, adım sayma, uyku takip gibi en temel fitness fonksiyonlarını bünyesinde barındıran, 18 aylık pil ömrü ile göz dolduran; tasarımı kişiselleştirilebilen bir fitness takipçisi.

Günümüzde piyasada oldukça rekabetçi fiyatlarla çok sayıda fitness takipçisi bulunuyor ve Withings gibi önemli bir oyuncunun ürünlerinin dahi diğerlerinin arasından sıyrılması pek kolay olmayabiliyor. Withings’in Move modeli, temel fitness özelliklerini uygun bir fiyata sunarak, kişiselleştirilebilen tasarımı ve 18 aya varan pil ömrü ile öne çıkıyor.

Move’un standart modelleri yeterince çekici görünmesine rağmen, markanın asıl satış stratejisi görünümünün özelleştirilebilir olması üzerine kurulu. Çok sayıda farklı renk arasından seçim yapmak, hatta saatin kadranı için de tasarım seçmek mümkün.

Elektrokardiyogram (ECG) versiyonu yolda

Withings ayrıca bir elektrokardiyogram ve kalp atış sensörü içeren versiyonunu “Move ECG” ismi ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ürün tıbbi sertifikasyon almayı bekliyor. Fiyatı, baz modelden daha yüksek olacak olan Move ECG, sıkı sertifikalandırma şartlarının dezavantajı olarak kişiselleştirme seçeneklerinden hiçbirine sahip olmayacak.

Tasarımı

Withings Move, standart bir sportif analog kol saati görünümünde. İnce gövdesi, silikon kordonu ile neredeyse kolunuzda olduğunu unutturacak hafiflikte bir saat. Saat ile etkileşime geçebilmek için sağ tarafında tek bir düğmesi bulunuyor.

Move, 5 farklı renk kombinasyonu sunuyor: Siyah gövdeli baz modeli siyah veya mint rengi kordon ile alınabilirken, beyaz gövdeli olanı mavi, mercan veya mint renkli kordon ile alınabiliyor.

Kişiselleştirmede ise seçenekler artıyor: Düz renklerden renkli Venedik lekesi tasarımlarına kadar değişen on üç farklı kadran alternatifi, dokuz farklı kordon rengi, etkinlik izleyici ibre için on farklı renk ve beş farklı kasa rengi alternatifler arasında yer alıyor.

Move’un malzeme kalitesi oldukça sağlam ve kordonu rahat, ancak saatin camında kullanılan malzeme biraz fazla yumuşak. Sadece bir ya da iki günlük kullanımda dahi birkaç çizik oluşabiliyor. Camın kalitesi çok kötü değil ama bu durum teknolojik cihazları konusunda titiz kişilerin canını biraz sıkabilir.

Saatin kadranı iki gösterge barındırıyor: Birisi klasik saat fonksiyonu oluşturan akrep ve yelkovan. İkincisi sıfırdan yüze kadar işaretli olan aktivite takip göstergesi. Bu küçük ibre, saatin adımsayarının göstergesi ve adım sayısını değil, günlük hedefin ulaşılan kısmını yüzdelik olarak ifade ediyor. Herhangi bir günlük adım hedefi belirlemek için saatin mobil uygulamasını kullanmak gerekiyor ve anlık olarak saat üzerinden izlenebiliyor.

Günlük adım hedefinin aşılması halinde gösterge yüzde 0’a geri dönüyor ve ikinci turu göstermeye devam ediyor. Saat, her gece yarısında otomatik olarak bu göstergeyi sıfırlıyor.

[Withings, temel sensörler ve basit fonksiyonlarla saati minimalist tutmayı ve kadranın okumasını kolaylaştırmayı hedeflemiş. Diğer fonksiyonları ise mobil uygulama üzerinden sunmayı tercih etmiş. Bu da Move’un fitness özelliklerinin klasik saat özelliğinin önüne geçmesini önlemiş. Bu sayede Move, mevcut klasik saatinizi takviye eden bir fitness takip cihazı olmak yerine, klasik saatinizi değiştirmekten mutluluk duyacağınız ve aynı zamanda fitness özellikleri de sunan bir cihaz olmuş.

Fitness takibi

Saatin kadranında yer alan aktivite takip ibresi, günlük adım hedefinin ne kadarının gerçekleştiğini yüzde olarak gösteriyor. Saat, topladığı verileri Health Mate uygulamasına senkronize ediyor. Bu sayede kullanıcı günlük adım hedefini kendisine göre belirleyebiliyor. Uygulama üzerinden günlük atılan adım sayısı ve geçmiş veriler hakkında ayrıntılı bilgi edinilebiliyor.

Otomatik egzersiz algılaması sayesinde Move, yürüdüğünüzü, koştuğunuzu, bisiklete bindiğinizi veya yüzdüğünüzü otomatik olarak algılayarak izlemeye başlayabiliyor. Ancak tenis, duvar tenisi (squash), halter veya yoga’dan tutun da rüzgâr sörfüne kadar farklı sporlar ile ilgilenenlerin egzersiz modunu manuel olarak etkinleştirmeleri de mümkün.

Saatin tek düğmesi, basma süresine göre farklı fonksiyonları çalıştırıyor. Düğmeye bir saniye süreyle basmak, antrenmanı başlatıyor ve hem akrep ve yelkovanı hem de aktivite takip ibrelerini sıfırlıyor. Antrenman süresince saatin akrep ve yelkovanı süre ölçer olarak görev yapıyor. Adım sayacı ise sadece antrenmanda atılan adımları gösteriyor. Düğmeye tekrar basmak, antrenmanı sonlandırıyor. Hızlı bir şekilde iki kez dokunmak ise antrenmandan çıkmadan saati ve toplam günlük adım sayınızı görmenizi sağlıyor.

Antrenmanın ardından uygulamayı açarak çalışma süresi, mesafesi ve hızına dair bir kaydı ve kalori yakma tahmininizi (kalp atış sensörü olmayınca bu tahminle yetinmeniz gerekiyor) inceleyebiliyorsunuz. Telefonunuzu yanınızda bulundurduğunuz sürece, telefonunuzun GPS’i tarafından sağlanan konum verisi sayesinde koşu, yürüyüş veya bisiklet sporunuzun harita üzerindeki rotasına da ulaşabilirsiniz.

Move, sadece adım saymaya veya sportif aktivitelerinizi izlemeye yaramıyor. Aynı zamanda uyku takibi özelliği de bulunuyor. Uykunuzun süresi, derinliğine dair verileri algılayan Move, mobil uygulaması sayesinde uykunuzun ne kadar düzenli olduğuna ve günlük olarak nasıl bir ‘Uyku Puanı’ aldığınıza dair sizi bilgilendirerek, uyku sağlığınızı nasıl geliştirebileceğinize dair size geri bildirimde bulunuyor.

Uyandırma alarmınız için uyku izleme özelliğinin avantajlarından da yararlanabilirsiniz. Uykunuzu izleyen mobil uygulama, uyku döngünüzdeki en uygun zamanda saatinizi sessizce titreterek sizi uyandırabiliyor.

Uygulamayı, sağlık verilerinizi tuttuğunuz Google Fit, Apple Health uygulamalarının yanı sıra RunKeeper veya MyFitnessPal gibi daha özgün uygulamalarla bağlayabilirsiniz.

Withings Move’un 50 metreye kadar su geçirmezliği bulunuyor. Duşta ya da havuzda kolunuzda olmasında sakınca olmayacaktır ancak su altında iken düğmesine basmak su sızdırmasına ve saatin zarar görmesine sebep olabilir. Denizde kullanılması halinde tuzlu suya maruz kalmak da onun için iyi olmayacaktır.

Move’un rakiplerinin çoğunu geride bıraktığı bir özelliği var: Batarya ömrü. 18 aya varan kullanım süresi ile ‘saatimin şarjı kaç gün veya hafta dayanacak’ diye endişelenmeye gerek kalmıyor.

Bu uzun batarya ömrünün dezavantajı ise standart bir CR2430 saat bataryası kullanması. Su yalıtım özelliğini bozma riski sebebi ile bataryanın değişimini kendinizin yapmak yerine bir kuyumcuya ya da saat dükkanına gitmeniz gerekiyor.

Sonuç

Withings Move, sadeliği tercih eden herkes için en temel spor takipçisi özelliklerini bünyesinde barındıran ideal bir saat.

Bu saatin satış stratejisi 18 aylık pil ömrüne ve kişiselleştirilebilir tasarımına dayalı. Bir kalp atış sensörü de olsa çok daha iyi olurdu ancak bu fiyat seviyesinde kabul edilebilir bir eksiklik olmuş. Su geçirmezliği, uyku takip özelliği, başarılı bir mobil uygulamaya sahip olması Move’un kolayca sevilmesini sağlayacak özellikler.