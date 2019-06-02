Sırt yüzgeçli ilk telefon

Oppo Reno’nun ön kamerası sırt yüzgeci gibi açılı bir şekilde yükselen bir pop-up mekanizmaya sahip. Ekrandan parmak izi okuma özelliği de bulunan telefon, bu iki özelliği sayesinde herhangi bir çentik bulunmadan ekranın tamamını kullanabiliyor.

Oppo Reno, Oppo Reno 10x ve Oppo Reno 5G olmak üzere üç modeli bulunan Oppo Reno serisi telefonlar geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Telefonun bu ay içinde Avrupa pazarına Reno modelinin 499 Euro ve Reno 10x modelinin ise 799 Euro fiyat etiketleri ile sunulacağı duyuruldu. Daha hızlı bir internet bağlantısı sunan Oppo Reno 5G versiyonu Avrupa’da 899 Euro fiyat etiketine sahip olacak.

Pop-up kamera

Daha önce de ön kamerayı telefonun gövdesine gizleyen hatta selfie kamerası bulunmayan telefon modelleri olmuştu ama Oppo Reno’nun 16 MP selfie kamerası sırt yüzgecini andırır şekilde açılı bir şekilde otomatik olarak hareket eden bir mekanizmayla bu alanda bir yenilik yapmış oldu. Pop-up mekanizma üzerinde selfie kamerasının yanı sıra telefonun hoparlörü ve arka kameralar için led flaş yer alıyor. Oppo, pop-up mekanizmasının 200 bin kez açılıp – kapanma ömrü olduğunu ifade ediyor. Bu da 5 yıldan uzun süre boyunca günde 100 kez kullanılabileceği anlamına geliyor. Ayrıca telefon serbest düşmeyi algıladığında mekanizmayı korumak için otomatik olarak geri çekme özelliğine sahip.

Ön kamera için yapılan bu farklı tasarımın asıl amacı ise bir kamera çentiği olmadan ekranı uçtan uca kullanabilmek. Telefon 6.4 inç (10x Zoom ve 5G sürümlerindeki 6.6 inçlik ekrandan biraz daha küçük) bir AMOLED ekrana sahip. Ekran güzel renkleri ve HDR desteği ile telefona albeni kazandırıyor. Diğer büyük markalardaki rakip modellerin panelleri gibi 4K olmadığı için tam olarak onlarla eşleşemese de gerçekten muhteşem bir görüntüye sahip ve herhangi bir çentik ile kesintiye uğramaması sayesinde video izlemek ve oyun oynamak için en iddialı ekranlardan birisi.

Amiral gemisi hissi veriyor

Reno için söylenebilecek tek şey kalıyor o da bir amiral gemisi hissi veriyor olduğu. Tasarımı bu yıl piyasaya çıkan çoğu diğer büyük markaların sürümleri ile aynı çizgide. Telefonun arka kapağı siyah, yeşil, mor veya pembe renklere sahip Gorilla Glass ile tamamlanıyor. Mat bir dokunma hissi veren telefon, bazı cam telefonlar kadar kaygan veya parlak değil ve telefonun tamamı son derece sağlam hissettiriyor.

Telefonun öne çıkan bir diğer özelliği arka kapağında kamera lenslerinin çıkıntısının olmaması, bunun yerine kameraların arka camın altına oturtulmuş olması. Ancak bu tasarımın olumsuz yanları var: süper kaygan ve mercekleri çiziklere karşı savunmasız bırakıyor. Oppo buna çözüm olarak lensleri yüzeyle doğrudan temas etmekten koruyan O-dot adını verdiği, yeşil bir mücevher taş görünümünde bir yükselti kullanmış.

Arka kameraların çözünürlüğüne gelince, 48MP’lik bir ana lensi bulunuyor, ancak Reno 10x Zoom ve 5G’nin üçlü lens tasarımı yerine, 5MP derinlik algılamalı tek lensle destekleniyor. Yaptığımız kısa testlerde fotoğraflar gayet iyi görünüyordu. Sensöre bol miktarda ışık girişi oluyor, özellikle renkler oldukça kuvvetli çıkıyor, ancak çekimler 48 MP’lik bir makineden bekleyebileceğiniz kadar ayrıntılı değildi. Reno iyi görünüyor ama mükemmel değil. Ancak bu durum fiyatına göre makul.[HG1]

Bu, normal Reno’nun teknik özelliklerinin büyük kardeşlerinin gerisinde kaldığı iki alandan birisi. Diğeri ise işlemcisi: Bu model, diğer telefonlarda bulabileceğiniz en gelişmiş 855 yerine orta seviye Snapdragon 710 tarafından destekleniyor. Bu durum, en yoğun görevlerde cihazın hafif takılma yaşayacağı anlamına gelir ama aslında çoğu kullanıcının günlük kullanımı için hala yeterince hızlı olacaktır.

Pil de bu modelde biraz düşük olsa da 3,765mAh yine de oldukça iyi bir kapasite sunuyor. VOOC 3.0 hızlı şarj sayesinde batarya dolmaya yakın olsa da daha hızlı şarj edebiliyor ve bizim gibi şarjın yüzde 50’nin altına düşmesi paranoyası yaşayan herkesin beğenisini kazanacaktır.

Sonuç

Kamera için bu incelemeyi okuyorsanız, Oppo Reno’nun bu yüksek mega megapiksel sayısının ötesinde çok heyecan verici olduğunu söyleyemeyiz. Ancak, farklı görünen gizlenebilir kamerası ve çentiksiz tam ekranlı bir telefona sahip olmanın uygun fiyatlı bir yolu olduğu da bir gerçek.

[HG1] [HG1]Buradan sonrasında bazı olumsuz yorumlar içeriyor. Bilginize.