Lenovo Legion Y740

Gelecek için tasarlanmış olsa da birkaç sorunu bulunan laptop işte karşınızda!

Lenovo’nu resmen gelecek için tasarlanan dizüstü bilgisayarı Y740 en büyük desteğini RTX 2070 Max-Q ekran kartı ve 144Hz G-Sync panelden alıyor. Nesil geçişleri teknoloji tarihimizde her zaman ilginç olmuştur ve bu dönemlerde üretilen her dizüstü bilgisayar da tahtın gelecek varisi olduğunu düşünebilir.

TASARIM

Bir süredir gözlerden uzak olan Lenovo, Legion Y730 ile tam anlamıyla tüm tasarımını değiştirdi. Bu yeni tasarımın düz gri kapağı olukça şık görünüyor diyebiliriz. Aslına bakıldığında dışardan baktığınızda oyun bilgisayarı olduğunu düşündürecek tek özelliği Legion logosunda bulunan arka havalandırmadaki “Y” harfinin içerisinde parlayan ışıklar. Bilgisayarın üzerinde bulunan

Lenovo, Legion Y730 ile estetiğini yeniledi, bu yüzden Legion Y740’ın öncekilerle aynı görünüme kavuşması şaşırtıcı değil. Düz gri kapaklı şık. Dıştaki bir oyun makinesi olduğuna dair tek ipucu, Legion logosundaki ve arka havalandırmalardaki “Y” şeklinin arkasında parlayan ışıklar.

Havalandırma boşlukları bazı insanlara her ne kadar nahoş gözükse de bizce oldukça başarılı ve hoş bir tasarıma sahip. İçinde yanan mavi ışık ise gözümüze çoğu oyun bilgisayarında gördüğümüz kırmızı ve siyah renklerden daha hoş görünüyor. Bilgisayarı bir bütün olarak ele aldığımızda ise ne tam anlamıyla çekici ne de tam anlamıyla itici diyemiyoruz. Göze çarpan bazı eksikliklerin dışında Legion Y730’un Razer ve Alienware’dan çok daha etkileyici bir tasarıma sahip olduğunu da ekleyebiliriz.

Bilgisayar oldukça rahat taşınabilir ve 14,2×10,5×0,88 inç ölçüleriyle neredeyse sadece 2 kg ağırlığında. Bunun dışında bir oyun dizüstü bilgisayarı için kesinlikle oldukça kompakt.

Kötü yanlarına bakıldığında ise arka tarafta bulunan neredeyse 1 inçlik plastik kısım cihazın kullanım kolaylığını biraz düşürüyor. Bu şekilde tasarlanmasının sebebi ise Lenovo’nun eski modellerine göre neredeyse tüm bağlantı noktalarını arka tarafa yerleştirmeyi seçmesi. Sol tarafta ise 3.5mm jak ve tek bir USB-C girişi varken sağ tarafında USB-A girişi bulunuyor. Bunların dışında iki tane USB-A girişi, Ethernet, HDMI ve Mini DisplayPort dahil geri kalan her şey arka bölümde yer alıyor.

Arka tarafı değerlendirmeye yönelik olarak yaratılmış olan bu tasarım masaüstü bilgisayarınızın yerini bir dizüstü bilgisayara bırakmak için oldukça kullanışlı olacaktır. Arkadaki portlar masanızın üzerindeki kablo dağınıklığından sizleri kurtararak tüm kabloları arkada bırakmanızı sağlıyor. Gerçek anlamda dizinizin üzerinde kullanmak isterseniz de biraz acılı bir deneyim olabilir.

Ekran ve Ses

Ekrana gelecek olursak Lenovo resmi web sitesinde “Dolby Vision HDR” ile övünüyor ancak gerçekçi olmak gerekirse Legion Y740’ın ekranı kesinlikle HDR için hazır değil. Renk sunumu göze oldukça basit geliyor ve HDR için asıl gerekli olan bileşenleri sağlayamıyor. Lenovo’nun bu övünüşünü dizüstü bilgisayarınızı HDR özellikli bir monitöre bağlayıp kullanabileceğinizi düşündüğü için yaptığını varsayıyoruz. Çünkü ekran kesinlikle HDR için hazır değil!

Klavye tuşları biraz sert olsa da göze o kadar kötü gelmiyor. Kullanışlılık konusunda gelindiğinde ise alışma sürecinizde oldukça fazla yazım hatası yapma olasılığınız oldukça yüksek. Yine de sıkışık Y7000’in klavye tasarımından çok daha iyi. Cosair tarafından sağlanan RGB arka aydınlatması da olmazsa olmaz tabii ki.

Bir dizi yardımcı yazılım anahtarı bulunan klavyede iki makro iki de klavye ışıklarının parlaklığını ayarlayabileceğiniz tuşlar bulunuyor. Bir oyun kaydı yapmanızı sağlayan tuş, bir de Lenovo’nun Vantage yazılım ayarlarını çalıştırmaya yarayan tuş da aynı yerde bulunuyor.

Touchpad içinde bulundurduğu iki “tık”ıyla kabartmalı bir düzeneğin üzerinde bulunuyor. “Tık”lara tıklamak oldukça zor olsa da bunları kullanarak CS GO oynayacağınızı da düşünmüyoruz zaten.

Lenovo’nun yine web sitesine göre ses sisteminde Subwooferlı Dolby Atmos sistemi bulunuyor olması gerekiyordu. Peki gerçekten öyle mi? Tam öyle diyemeyeceğiz ama entegre bir subwoofer olsa da olmasa da ses oldukça yüksek. Yine de Dolby Atmos özelliğini kullanmak için biraz daha çaba sarf edilmeli diye düşünüyoruz. Ekstra bir durum olmadığı sürece oyun kulaklıklarından daha iyi performans alabilirsiniz.

En son ve en önemli tasarım detayı ise web kamerası. Kamera, Legion logosunun hemen altındaki çerçeveye monte edilmiş bir biçimde 720p’lik bir kayıt kalitesi sunuyor. Ekranın kenarındaki ve üstündeki çerçeveler de oldukça ince.

TEKNİK ÖZELLİKLER

KUTU: Lenovo Legion Y740: Temel özellikler

CPU: Intel Core i7-8750H

Grafik: Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q

Bellek: 16 GB DDR4 / 2667

Ekran: 1920×1080’de 15.6 inç 144Hz G-Sync ekran

Depolama: 256GB SSD, 1 TB HDD