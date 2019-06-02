Samsung Galaxy A50

Galaxy S10 çapında bir telefon istiyorsunuz ama o kadar para harcamak istemiyor musunuz? Üç arka kamera, gömülü parmak izi okuyucusu ve göz yaşartan ücreti ile Galaxy A50’ye göz atmak isteyebilirsiniz…

Dünyamızda denenmesi gereken birçok şey var ama Galaxy A50 harika bir orta derece telefon olarak bunların birçoğundan önce gelebilir. S10’a onlarca para dökmek istemeyen Samsung hayranları için denemeye değer bir telefon.

Galaxy S10 ve Galaxy Fold oldukça fazla ilgi gördü ancak bunların yanında MWC 2019’da yeni orta derece telefonlar da göz doldurdu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan A50’ye daha önce çentikli bir telefon kullanmadıysanız muhtemelen düşündüğünüzden daha çabuk alışacaksınız.

Kullanıcısına kendini özel hissettiren telefonun IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip olduğunu görmek oldukça güzel. Ayrıca USB-C ve kulaklık girişi de mevcut. 7.7 mm kalınlığında olan telefonun ağırlıklı olarak plastik yapısı cihazın ağırlığını azaltmaya yardımcı oluyor. Büyük boyutlu bir telefon olmasına rağmen ele iyi oturuyor ve hoş bir tutuş sağlıyor. Galaxy A50’nin siyah, beyaz, mavi ve mercan renkleri bulunuyor.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Cihaz Galaxy S50’den daha büyük bir yapıya sahip olmasına rağmen, gerçekten hoş sayılacak bir ekrana sahip. A50, 6,4 inç boyutunda, SuperAMOLED teknolojisini kullanıyor ek olarak Full HD + çözünürlüğe sahip. Full HD+ ekran oldukça parlak ve canlı renklere sahip.

Exynos 9610 işlemciye sahip telefonu almak isterseniz, 64 veya 128 GB depolama alanı olan 4 veya 6 GB RAM’den birini seçebilirsiniz. Bunların hepsi oldukça etkileyici seçenekler. Bunların yanında eğer isterseniz microSD ile cihazınızı 512 GB’ye kadar yükseltebilirsiniz.

Ayrıca A50, arkada 3 kamera bulundurmanın yanı sıra ön taraftaki çentiğin içine gömülü 25MP’lik bir selfie kamerasına sahip. Arka Kameralar S10 kadar yetenekli olmasa da cihazda Live Focus için 5MP’lik derinlik sensörü bulunuyor. MWC’de tanıtılan kamera biraz maniple edici olabilir, fotoğrafların kalitesine diyecek yok ancak kontrast değeri yeterince iyi görünmüyor. Kameralar arasında geçiş yapmak da biraz zaman alabiliyor.

A50’nin A30’a göre en büyük avantajlarından en önemlisi kesinlikle A50’nin 4K video kaydedebilme özelliği. A30 gibi, Galaxy A50 de 4000mAh bataryaya ve 15W hızlı şarja sahip. Kablosuz şarj bulunmuyor ancak bu fiyata göre pek itiraz hakkımız da yok gibi. Yazılım gelince, A50 Android 9.0 Pie ile çalışıyor. S10’da da bulacağınız Samsung’un One UI’yı da destekliyor.

Galaxy A50 zorlu orta seviye akıllı telefon pazarında kendini gösterebilmek için uygun bir potansiyele sahip gibi görünüyor ve cazip fiyatı da oldukça dikkat çekiyor.

KUTU: Samsung Galaxy A50: Özellikleri