İşte 2019’un en iyi Çin marka telefonları!

Muhtemelen Huawei ve Honor gibi Çin menşeili markaları duymuşsunuzdur ancak yine bir Çin telefonu olan ve pek de duyulmamış Xiaomi de dünya piyasasında gittikçe yer edinmeye başladı ve İngiltere’de ilk olarak 2018’in Kasım ayında satışa sunuldu.

Tıpkı Xiaomi gibi Oppo da 2019 yılından başından itibaren İngiltere’deki elektronik mağazalarında yerini aldı. Sonrasında da Meizu, Letv, Homtom, Vernee, UMIDIGI, Ulefone, Elephone, Doogee, Leagoo, Labirent, Bluboo, Oukitel gibi tanınmamış ancak fantastik özellikler sunan birçok akıllı telefon İngiltere’de satışa başladı.

Bu Çinli telefonlarla ilgili ana sorunlardan ikisi, satın alım yolları bulmanın zorluğu ve cihazda herhangi bir sorun yaşandığında yetkili bir servis bulunamaması. Bu cihazlara sahip olabilmek için Amazon, eBay gibi siteler üzerinden Çinli telefonları satan satıcılar bulmanıza gerekebilir.

Peki Çin markası bir telefon alınır mı?

İşte Çin markası olan telefonların artıları ve eksileri;

Artıları:

Uygun Fiyat

Etkileyici Tasarım

Rekabetçi Özellikler

Çift Sim Kart

Arkadaşlarının arasında eşsiz bir telefona sahip olmak

Eksileri:

Arızalı cihazlar için yetkili servis sorunu

İthalat vergisi

Şebekeyle uyumlu olmayabilir (satın almadan önce kontrol etmeyi unutmayın)

Google Play, telefona gömülü olarak gelmeyebilir. (Xiaomi telefonlarda görülebilir ancak düzeltilebilir.)

ÇİN MARKASI TELEFONLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Piyasada bulunan Çin marka telefonların çoğunluğu çift SIM kart kullanımını destekliyor. Yine de çoğu telefonda ikinci SIM kart yuvası MicroSD için de kullanılabiliyor.

Bu telefonların çoğu iki SIM kart için de 4G’yi destekliyor ancak çift-bekleme (Dual-Standby) özelliği olan telefonların veri kullanımı için ikinizden birini seçmeniz zorunlu olabilir.

Çin markası bir telefonun 4G’yi desteklemesi her ülkede bulunan ağlarda çalışacağı anlamına gelmiyor. Satın almadan önce daima telefonun frekans bandını kontrol etmeniz gerekiyor. Çin marka telefonlar genellikle 800 MHz frekans bandını destekliyor.

Xiaomi Mi 9

İnanılmaz hızlı, delicesine güzel ve herhangi bir ülkede diğer aynı özellikteki akıllı telefonlara oranla uygun bir fiyat sunuyor. Mi 9, 499 £’lık fiyatıyla Mi 8 sahipleri için bile satın alınmaya değer bir telefon gibi duruyor.

Bu modeldeki yenilikler arasında, standart olarak bir ekran parmak izi sensörü, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 855 işlemcisi, 20W kablosuz şarj, daha büyük bir ekran ve biri 48MP olan üç lensli bir kamera bulunuyor.

MWC 2019’da Teknoloji Danışmanı ödülünü kazanan Mi 9, dünyanın en iyi akıllı telefonlarından biri olarak görülüyor.

Xiaomi Mi 8 Pro

Güçlü performans, nezih kameralar, gerçekten yararlı yazılımlar, şık bir ekran, parmak izi sensörü ve hoş bir şeffaf arka kapak ve harika fiyatıyla her yönden başarılı bir telefon.

OnePlus 6T

Kulaklık jakı olmayan ilk OnePlus telefon olsa bile satın almayı düşünebileceğiniz en iyi telefonlardan biri olabilir. Ekrandaki parmak izi sensörü, daha iyi bir hoparlör ve daha fazla pil, tam anlamıyla paranızın karşılığını veriyor.

Mükemmel geniş ekran, hiç olmadığı kadar yetenekli çift kamera ve şu anda Pixel 3 ile birlikte Android’de elde edebileceğiniz en iyi performans.

Xiaomi Mi Mix 3

Enteresan bir selfie kamerasını, ekranın tam arkasına monte edilmiş yeni çift lens kamera modeliyle değiştiren Mi Mix 3, akıllı telefonların nasıl çalışması gerektiğini gösteren birkaç yeni telefondan biri. Yalnızca uygun bir tam ekran gösterime izin vermekle kalmıyor, aynı zamanda telefona yeni bir hızlı erişim işlevselliği de ekliyor.

Diğer açılardan Mi Mix 3, 2S’e göre çok büyük bir yükseltme sayılmaz ama yine de inanılmaz bir fiyata sunulan harika bir telefon. Orijinal olarak bir telefonda tam ekranın ne kadar uzadığını görebilmek de gerçekten ilgi çekici.

Çok sıkı bir bütçeniz yoksa Mi Mix 3’ü satın almayı düşünebilirsiniz. Telefon fiyat performans açısından oldukça uygun bir bedel ile satılıyor.

Xiaomi Mi 8

Kablosuz şarj, daha hızlı bir işlemci, standart olarak ekran içi parmak izi sensörü (yalnızca Pro ve Explorer Edition’da) ve arkada daha üçüncü bir kamera lensi ekleyen Mi 9 ile güncellendi ama ne olursa olsun, Mi 8, 399 £ ‘luk yeni indirimli fiyatıyla çılgın performans ve mükemmel fotoğrafçılık sunuyor.

Huawei Mate 20 Pro

Mate 20 Pro tam anlamıyla olağanüstü bir telefon. Kameralar birçok insan için öne çıkan bir gereklilik olabilir ancak en üst düzeyde ekran, süper hızlı şarj, kablosuz şarj ve mükemmel pil ömrü ile gerçekten çok yönlü bir telefon.

Xiaomi Pocophone F1

Pocophone F1, test ettiğimiz en iyi Çin telefonlarından biri olduğuna hiç şüphe yok.

Xiaomi, şaşırtıcı derecede uygun bir fiyat için yüksek özellikli telefon oluşturma konusunda olağanüstü bir iş başarmış gibi görünüyor. Sektördeki en ince ve en hafif telefon olmayabilir, ancak tasarım yine de oldukça çekici ve tercih edilebilir.

Mi8’i seviyor ancak bütçenizi aşmak istemiyorsanız, bu tam size uygun bir telefon.

Huawei P20 Pro

P20 Pro, Galaxy S9 ve iPhone X ile yarışabilen çarpıcı bir telefon. Elbette, 4K video için dengeleme eksikliği, kulaklık girişi ve kablosuz şarj gibi bazı kusurları bulunuyor. Ancak önceliğiniz fotoğrafçılıksa P20 Pro sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.

Uzun pil ömrüne, çift SIM yuvasını ve göz alıcı ekranı ekleyin, P20 Pro kesinlikle 2018’in en iyi telefonlarından biri.

Vivo Nex

Mükemmel değil ama kesinlikle bazı kullanıcılar için farklı ve etkileyici deneyim sunan bir akıllı telefon. Ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısına, şık bir tasarıma ve gerektiğinde çerçeveden dışarı çıkan bir kameraya sahip. Sadece aldatıcı bir konsept telefon değil; Samsung, OnePlus ve LG’nin amiral gemisi akıllı telefonlarıyla rekabet edebilecek kadar iyi bir telefon.

Xiaomi Mi Mix 2S

Orijinal tam ekranlı akıllı telefon gerçekten de özel bir deneyim sunuyor. Kablosuz şarj, daha hızlı performans ve AI ile geliştirilen çift kamera ile Mi Mix 2S, batının amiral gemisi telefonlarına her zamankinden daha yakın bir rakip ve ortalama fiyatın çok altında.

Mi Mix 2S performans ve tasarıma önem veriyor. Seramik, ayna kaplamalı kasası ve 18: 9 ekranı ile elinizde inanılmaz bir görüntü hissi sağlıyor.

Xiaomi Mi 8 Lite

Mi 8 Lite, özellikle kamera bölümünde muhteşem bir tasarıma ve iyi bir donanıma sahip. Cezbedici fiyatıyla orta sınıf bir telefon.

Xiaomi Mi A2

Android One’ın dahil edilmesi, Xiaomi telefonlarını Avrupa’daki kullanıcılar için daha erişilebilir kılıyor.

Harika bir fiyat performans telefonu olan Mi A2, kaliteli yapısıyla güzel bir ekrana sahip, iyi bir performans ve iyi tasarlanmış üçlü kameraya sahip.

Elephone U Pro

Kusursuz bir tasarım kusurları gizlemek için yeterli sayılmaz ancak Elephone U Pro, çok iyi bir orta sınıf el cihazı tasarlamayı başarmış bulunuyor. Orta sınıf telefon kullanmayı tercih etmek isteyen kullanıcıların çok fazla hayal kırıklığına uğramayacağını düşünüyoruz.

Oppo RX17 Pro

Sizi hayal kırıklığına uğratabilecek yazılımına rağmen RX17 Pro, göz alıcı Find X’ten daha uygun bir seçenek gibi görünebilir. Mükemmel performans, mükemmel tasarım ve iyi kameralar…

Telefonun en iyi özelliği, yarım saatten biraz daha kısa sürede şarj sağlayan süper hızlı SuperVOOC şarj özelliği.

Honor 9

Honor 9 inkar edilemez derecede etkileyici bir telefon. Honor 10 çıkmış olmasına rağmen, performans açısından, yılın en iyi amiral gemisi telefonlarının topuklarına takılabiliyor.

Harika görünüyor, hızlı çalışıyor ve şu an için £ 300’dan daha düşük bir maliyete sahip.

Huawei Mate 10 Pro

Mate 10 Pro tartışmasız Huawei’nin en iyi telefonlarından biri ve çift arka kameralarıyla mükemmel portre fotoğrafları çekiyor. Telefon, rakibi Pixel 2’ye göre daha iyi bir ekrana, daha iyi bir batarya ömrüne ve daha fazla işlem gücüne sahip.

Honor Magic 2

Magic 2, gizlenmiş üçlü selfie kamerasıyla tatmin edici bir yenilik sunuyor. Telefon aynı zamanda büyük güzel bir AMOLED ekrana sahip.

Performans son derece sağlam cihazda Kirin 980 bulunuyor ve 45W süper hızlı şarj yeterli gibi duruyor ancak kamera performansı ve yazılım sorunları Magic 2’nin maliyetine değip değmeyeceğini sorgulatabilir.

Vivo Nex Dual Display

İkinci bir ekran çoğu kullanıcıya saçma gelebilir. Muhtemelen ikinci ekranı da sık sık kullanmayacaksınız, ancak istediğinizde oldukça iyi çalışıyor ve çok sayıda selfie çeken veya kendilerini filme çekenler için oldukça başarılı olan kamera bu fiyata değer olabilir.

İkinci ekranın yanı sıra, Snapdragon 845 ve 10GB RAM’e sahip olan bu cihaz ithalat zorluğu ile uğraşmaya da değer olabilir.

Oppo Find X

Oppo Find X aynı anda hem şaşırtıcı hem de sinir bozucu olarak görülebilir. Tasarımdan etkilenmemek zor ama aynı zamanda mekanizma zamanla parçalanabiliyor. Parmak izi sensörü olmadan da pek çok uygulamayı güvenli bir şekilde kullanamayabilirsiniz.

Bu telefonu oldukça gösterişli olduğu için satın almak isteyebilirsiniz. Oppo Find X, Xiaomi Mi Mix gibi kişisel teknolojinin geleceğini daha da zorlayan bir konsept telefon. Sonuçta bu telefonu tercih etmek yerine daha iyi telefonlara daha az harcama yapabilirsiniz.

Xiaomi Mi Note 3

Mi Note 3 düşük fiyat ve etkileyici premium tasarımla dikkat çekiyor. Bir amiral gemisi işlemci içermemesine rağmen, çok iyi bir çift kameraya sahip oldukça yetenekli bir akıllı telefon. Google Play Hizmetlerini kendiniz kurmaktan mutluluk duyacağınız sürece, Mi Note 3’ü tavsiye etmemek zor.