Medya ve eğlence sektörü buluta geçiyor

Sürekli artan video tüketimi ile birlikte medya ve yayıncılık sektöründeki dönüşüm, CDN ve yerel veri merkezlerindeki bulut teknolojilerinin kullanımını artırıyor

Türkiye’nin veri merkezi Radore, özellikle medya ve eğlence sektörü tarafında yerel veri merkezlerine geçişin arttığını duyurdu. Araştırmalara göre, 2021 yılında tüm dünyanın internet trafiğinin yüzde 80’i video olacak. İnternet üzerinden izlenen video trafiğinin yüzde 71’i ise CDN (İçerik Dağıtım Ağı) hizmeti üzerinden geçecek. (Cisco Visual Networking Index verileri) Bu nedenle özellikle medya ve yayıncılık sektöründe yoğun şekilde kullanılan video ve fotoğraf gibi yüksek boyutlu verilerin iletilmesinde, yerel veri merkezlerinin önemi her geçen gün artıyor.

Modern medya şirketlerinin bu dev yapıyı ayakta tutmak için yatırım yaparak, sıfırdan kendi veri merkezlerini oluşturmalarının verimsizleştiğine dikkat çeken Radore Satış ve Pazarlama Direktörü Ergin Kılınç, “Profesyonel veri merkezlerinden hizmet almak, medya ve yayıncılık şirketleri için gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Şehrin merkezinde yer alan yerel veri merkezleri, veri aktarımında yaşanan coğrafi dezavantajları ortadan kaldırıyor. Veri akışında sürekliliğin yanı sıra artan talebe anlık olarak yanıt verebilen, ölçeklenebilir altyapıların varlığı, profesyonel veri merkezlerine yönelik talebi artırıyor” dedi.

Sunucular üzerinde çalışma imkanı veri merkezini öne çıkarıyor

Daha hızlı erişim ve kaliteli hizmet için yerel veri merkezlerinin tercih edildiğini belirten Kılınç, genel bulut sağlayıcıların aksine yerel veri merkezlerinde medya şirketlerinin doğrudan kendi sunucuları üzerinde çalışma imkânı bulmasının büyük bir avantaj olduğuna değindi. Özellikle güvenlik, 7/24 anadilde teknik destek, yerel para birimi üzerinden fiyatlandırma ile daha sağlıklı maliyet öngörüsü, altyapının ve yedeklerin nerede barındırıldığını bilmek ve kolaylıkla erişebilmek gibi avantajlar önem taşıyor.

Bulut bilişim teknolojilerinin de aktif olarak kullanıldığına dikkat çeken Kılınç, yapılan araştırmalara göre, medya sektöründe bulutun kullanım alanlarını şu şekilde sıraladı: