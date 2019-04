LG’den yeni ses ürünleri

Ses barları ve mini bileşenlerden portatif hoparlörlere kadar, LG’nin yeni ses sistemleri, hem evde hem de yolda üstün ses sunuyor.

LG Electronics (LG), kullanıcıların sesi deneyimleme şeklini farklılaştıracak son model, 2019 ses sistemleri yelpazesini görücüye çıkardı. LG’nin her yıl inovasyonu kutladığı InnoFest MEA’da, şirketin 2019’daki amiral gemisi Ses Barı vitrine çıkarıldı. SL10YG, 5.1.2ch 570W gibi güçlü çıktılı ses barı ve Meridian Audio’nun üstün teknolojisini, sade tasarımlı zarif bir gövde içinde sunuyor. Meridian’ın Bass & Space teknolojisi, SL10YG’nin kusursuz bir dinleme deneyimi için zengin ve dokulu bir sesin yanı sıra güçlü bas da yaratmasına imkan veriyor. Meridian Image Elevation, dinleyicinin müzik ile sarmalanma hissini iyileştirmek için çalışarak, sadece odayı çevrelemekle kalmayıp aynı zamanda daha yüksek bir gerçeklik hissi sunmak için ekrandaki görüntüyü de tamamlıyor.

Yukarı ve yana bakan hoparlörler ile, SL10YG ek bir hassasiyet ve netlik katmanı sağlamak için, yaygın takdir gören Dolby Atmos® ve DTS:X teknolojilerini destekliyor. LG’nin SL10YG Ses Barı, aynı zamanda geleneksel ses dosyası formatlarını daha kaliteli formatlara dönüştürebilen bir gelişmiş işleme algoritması ile yüksek çözünürlüklü sesi de destekleyerek çıktıyı stüdyo kalitesine yaklaştırıyor. En üst düzeyde rahatlık için, LG Ses Barında aynı zamanda Google Assistant da bulunuyor; böylelikle kullanıcılar isteklerinden sadece bir ses komutu uzaklığında olabiliyorlar.

Daha modernleştirilmiş bir form için, şık SL9YG Ses Barı, alandan tasarruf sağlamak için duvara gömme şekilde monte edilebiliyor. Ses Barı, eşsiz tasarımı ile CES 2019 İnovasyon Ödüllerinde ‘En İyi İnovasyon’ kategorisinde ödüle layık görülmüştü. Entegre jiroskop sensörü sayesinde, Ses Barı sesi doğrusal olarak ayarlamak ve optimal dinleme deneyimi sunmak üzere kendi pozisyonunu belirleyebiliyor. Aynı zamanda, LG SL8YG, izlenen içerik bazında sese rötuş vermek üzere frekans düzeylerini analiz eden, Adaptif Ses Kontrol özelliği ile tasarlandı. Daha fazla konfor için, ses barlarında hem Bluetooth hem de Wi-Fi üzerinden sağlanan yüksek kaliteli ses de sağlıyor. Dahili Google Chromecast, kullanıcıların en sevdikleri parça, podcast veya görüntüleri akıllı telefonları üzerinde oynatmasına imkan veriyor.

Ses barlarında, aynı zamanda kullanıcılara iki kanallı sesi çok sayıda, farklı kanala yükseltme yeteneğini sunan Meridian UpMixer da bulunuyor. LG’nin Meridian ortaklığı ile, seste bozulma ortadan kaldırılırken, netlik ve tonal denge de korunuyor.

Süper şarjlı ses için, LG XBOOM Mini de partiler düşünülerek tasarlandı. Amiral gemisi CL98’de, güçlü 10 inçlik subwooferının sağladığı, derin, yankılanan düşük frekans performansı ile tamamlanan, 3.500W’lık sağlam bir çıktı sunuyor. Compression Horn özelliği, yüksek frekanslarda daha net ve daha detaylı ses üretirken, LG’nin Party Accelerator+ özelliği de, kullanıcıların müziği yanıp sönen ışıklar ile tamamlanan titreşimli bir kreşendoya yükseltmesine imkan veriyor. Kolaylıkla kullanılabilen DJ App (Android ve iOS cihazlarda mevcuttur), Scratch Mixing ve DJ Loop gibi bir dizi efekte erişim de sağlıyor.

950W çıktı sunan LG XBOOM Mini CL65D’nin, kullanıcıların evde sinematik bir deneyimin tadını çıkarmasına imkan veren dahili bir DVD çaları da bulunuyor. Ev halkını ve misafirleri daha da eğlendirmek için, CL65D’de, her kişinin kendi eşsiz sesine sahip olduğu, 18 vokal efektin yer aldığı Karaoke Star özelliği de bulunuyor. Çok Renkli Işıklandırma, çeşitli ön ayarlar ve parçaları ışıklandırma sistemi ile senkronize etme becerisi ile parti benzeri atmosfere katkıda bulunuyor. Dinleyiciler, mini bileşeni aynı anda üçe kadar akıllı telefon ile bağlamak üzere LG’nin Bluetooth Uygulamasından da yararlanabiliyor. Kullanıcılar, partiyi gecenin ilerleyen saatlerinde de sürdürmek için, sırayla parçaları çalabilir veya işbirliği yaparak ortak müzik listeleri hazırlayabilirler.

LG, InnoFest MEA’da XBOOM OneBody hoparlörlerini de görücüye çıkarttı. OL100 ve OL55D, taşınabilirlik ve ek dayanıklılık için Tut & Taşı Saplara sahip. 2.000W Çıktılı OL100’da, LG’nin yüksek frekanslı ses ve bas yeniden üretimini iyileştirmek için, sürücünün arkasındaki katlanmış hava kanalına sahip Blast Horn teknolojisi de bulunuyor. LG’nin Meridian ortaklığı sayesinde, XBOOM OneBody hoparlörler, tek bir birimden tavizsiz, güçlü ses performansı sağlamak için Clear Vocal ve Enhanced Bass özelliklerini kullanıyor.

Hareket halindeki insanlara hizmet sağlayan XBOOM Go Bluetooth hoparlörler, LG’nin eşanlamlı olduğu, üstün ses kalitesini, portatif, kolay taşınabilir formlar içinde sunuyor. XBOOM Go PK7, ince detayların yanı sıra, geniş bir ses alanı da yaratan çift tweeter ile tasarlandı. PK7, PK5 ve PK3’ün tümü de, istisnai bas performansının çeşitli boyutlarda bulunabilmesini sağlayan Çift Pasif Radyatör ile donatıldı. LG’nin XBOOM Go hoparlörleri, dışarıda kullanım düşünülerek tasarlandı.

PK7 ve PK5, hava koşullarından etkilenmezken (IPX5), su geçirmez olan PK3 (IPX7) ise, havuz kenarında su sıçramalarına kolaylıkla dayanabiliyor. Her bir XBOOM Go hoparlör, Dual Play Connectivity özelliği ve uzun süren pil ömrü ile (PK7: 24 saat, PK5: 15 saat, PK3: 11 saat), premium dinleme deneyiminin hareket halindeyken elde edilmesini sağlıyor.