Game of Thrones’a dikkat

Dizi, 2018’de zararlı yazılım taşıyan tüm korsan içeriklerin %17’sini tek başına oluşturdu

Yeni açıklanan rakamlara göre, Game of Thrones’un birinci bölümü ilk 24 saat içinde yasa dışı yollarla 55 milyon kez izlendi. Bunların %12,2’si bölümün indirilmesiyle, %11,3’ü ise torrent aracılığıyla gerçekleşti. Kaspersky Lab tarafından yapılan bir analiz, indirilen yasa dışı film ve dizilerin zararlı yazılımları yaymak için sıkça kullanıldığını ortaya koyuyor. Game of Thrones hayranları büyük bir riskle karşı karşıya. Dizi, 2018’de zararlı yazılım taşıyan tüm korsan içeriklerin %17’sini tek başına oluşturdu. Bu içerikler 20.934 kullanıcının saldırıya uğramasına neden oldu.

Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Anton V. Ivanov: “Saldırganların, korsan içerik sitelerindeki popüler TV dizilerinden yararlandığını açıkça görebiliyoruz. Bunlar genellikle, geniş tanıtım kampanyaları düzenlenen dram ve aksiyon dizileri oluyor. İzleyicilerin en çok ilgi gösterdiği ilk ve son bölümlerde zararlı yazılım bulunma olasılığı daha yüksek oluyor. Dolandırıcılar, insanların dizilere olan bağlılığı ve sabırsızlığından faydalanarak siber tehditlerin indirilmesini sağlıyor. Game of Thrones’un son sezonunun başlamasıyla, dizinin yeni bölümleri gibi görünen zararlı yazılımların sayısında da büyük ihtimalle artış yaşanacak. Kullanıcıları bu konuda dikkatli olmaya çağırıyoruz.” dedi.

Kaspersky Lab, TV programı gibi görünen zararlı yazılımların kurbanı olmamak için şunlara dikkat edilmesini öneriyor: