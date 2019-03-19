Türkiye’yi dünyada blokzincir temelli dijital finans merkezi yapacak önemli adımlardan biri Netaş’tan geldi.

Netaş, H2020 Avrupa Birliği Programı kapsamında yer aldığı “Critical-Chains” projesi ile AB’nin yeni nesil finans dünyasında siber güvenlik, kara para aklama ve sahtecilik gibi birçok tehdidin önlenmesinde söz sahibi olacak

Netaş blokzincir projesini duyurdu

Türkiye, Netaş’ın dahil olduğu “Critical-Chains” projesi sayesinde Avrupa Birliği’nin blokzincir (blockchain) temelli yeni nesil finans merkezinin veri transferi güvenliğinde rol alacak. Avrupa Birliği’nin bağımsız ödeme kanalları oluşturmak amacıyla başlattığı program kapsamında hibe almaya da hak kazanan projede Netaş, çok katmanlı yenilikçi bulut tabanlı bir hizmet modelinin kurulması, finansal veri akışlarının analitiği, modellemesi, madenciliği ve tehdit istihbaratı gibi konularda çalışacak.

45 yıllık yerli ArGe gücümüzle AB’nin geleceğinde bir dijital iz daha bırakacağız

Netaş ArGe Genel Müdür Vekili Bülent Kemal Mutlu, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti; “45 yıl önce Türkiye’nin ilk özel telekom ArGe’sini kuran Netaş, bugün geliştirdiği yeni nesil teknolojilerle sadece Türkiye’nin değil bölgenin de dijital dönüşümünde rol alıyor. “Critical-Chains” projemizi hayata geçirerek, AB’nin blokzincir üzerine kurmaya hazırlandığı bağımsız ödeme kanallarının veri transferi güvenliğinde pay sahibi olacağız. Üzerinde çalıştığımız proje; küresel finans ağındaki sağlıksız, kayıt dışı ticari işlemleri; siber saldırı tehditlerini, kullanıcı dostu olmayan, işlevsiz, yetersiz bankacılık süreçlerini, karmaşık sözleşmeleri, hantal finans ve sigortacılık altyapılarının Avrupa Birliği genelinde oluşturduğu engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Proje ile etkin, takip edilebilir, ulaşılabilir, hızlı ve verilerin korunduğu finansal sözleşme ve işlemler sunmak için yeni bir tümleşik altyapı oluşturulacak. Yalnızca parasal işlemler değil, finansal nitelikteki tüm sözleşme ve taahhütler de bu proje sayesinde kolayca ve güvenliği garantilenmiş bir şekilde yapılabilecek. Projenin temel inovatif düşüncesi, blokzincir, siber fiziksel güvenlik, kurum içi ve kurumlar arası bilgi akışının modellenmesi gibi yeni gelişmekte olan teknolojilerin birleştirilerek bulut tabanlı çerçevede kullanılması. Netaş olarak, bulut altyapısının kurulması, bulut güvenliğinin sağlanması, sistem entegrasyonu, siber güvenlik ve aykırılık tespiti gibi konularda hizmet vereceğiz.”