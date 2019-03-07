Bu yıl altıncısı düzenlenen Microsoft Teknoloji Zirvesi, teknoloji dünyasının başarılı isimlerini ve ilham veren dijital dönüşüm projelerini 7 Mart’ta İstanbul’da buluşturdu.

Haliç Kongre Merkezi’nde tüm gün süren zirvede uzmanların gözünden dijital dönüşüm, siber güvenlik, yeni nesil teknolojiler ve sektörel çözümlerle ilgili en yeni gelişmeler ele alındı. Teknoloji Deneyim Merkezinde ise yeni teknolojiler katılımcılara tanıtıldı.

Microsoft Teknoloji Zirvesi 2019 gerçekleştirildi

Teknolojinin geleceğine ve geleceğin teknolojilerine her sene ayna tutan Microsoft Teknoloji Zirvesi, bu sene de dünyadan ve Türkiye’den ilham verici konuşmacılar, başarılı iş ortakları, çözüm geliştiriciler ve teknoloji dünyasına gönül veren isimleri bir araya getirdi. Nesnelerin İnterneti, bulut bilişim, yapay zeka, siber güvenlik ve artırılmış gerçeklik gibi teknoloji dünyasının geleceğini şekillendiren trendler başarılı örnekler ve uygulamalarıyla ele alındı.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede, Garanti Bankası CEO’su Ali Fuat Erbil, TAV Havalimanları, Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Ford Otosan CEO’su Haydar Yenigün, teknoloji trend yazarı Serdar Kuzuloğlu ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı değerli görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı.

Kansu: “Geleceğe giden dijital yolları birlikte inşa edeceğiz”

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Türkiye’nin bilişimde söz sahibi olması için 26 yıldır finanstan üretime, perakendeden sağlığa, ülkedeki sektörleri geleceğe taşıdıklarını belirtti. Özellikle bulut bilişim ve yapay zekâ alanlarında Türkiye’nin taşıdığı potansiyeli gerçekleştirebilmesi için iş ortaklarıyla önemi dijital dönüşüm projelerine imza atmaya devam ettiklerini vurgulayan Kansu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin bilişim ekosistemini güçlendirmek için 12 bin iş ortağımızla 100 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz. Yapay zekâdan karma gerçekliğe en yeni teknolojileri ülkemizde hayata geçirip, inovasyonun ve yeni fikirlerin önünü açıyoruz. Akıllı algılama platformumuz LUIS, yeni iş birliğimizle yakında Türkçe olarak kullanılmaya başlanacak. Türkiye, böylece, Microsoft’un önemli dilleri arasına giriyor. Türkiye’nin yerli yazılım alanında bir dünya oyuncusu olması için de önemli çabalar sarf ediyoruz. 2 binin üzerinde yerel girişimi destekliyoruz. Microsoft, Türkiye’de kurulu, yüzde 100 Türkiye’den yazılımcıların geliştirdiği yenilikçi bir açık kaynak yazılım şirketi olan Citus Data’yı satın aldı. Bu global adım ülkemizin yerli yazılım ekosistemi açısından taşıdığı potansiyeli gösteriyor. Ticari şirketleri güçlendirmenin yanında, bugüne kadar Türkiye’de 410’dan fazla STK’ya maddi ve teknik bilgi desteği verdik. STK’lara 26 yılda 170 milyon dolar karşılığı bağışta bulunduk. Türkiye’nin parlak geleceğine giden dijital yolları tüm iş ortaklarımız ve kullanıcılarımızla birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.”

Kansu: “Buluttan 112 bin yeni iş fırsatı gelecek”

Murat Kansu, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin geleceğinde bizi bekleyen yollar fırsatlarla dolu. Nitekim araştırmalara göre, Türkiye’de bulut bilişimi benimseyen şirketler 5 yıl içinde 15 milyar dolar net gelir elde edecek. Bulut bilişim Türkiye’de 2022 yılına kadar 112 bin yeni iş fırsatı sunacak. Geleceğin Türkiye’si, gücünü bulut teknolojilerinden alacak. Bugün, büyük bir başarıyla ve gururla gerçekleşen zirvemiz, geleceğe daha da umutla bakmamızı sağlıyor.”