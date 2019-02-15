TBMM’ye sunulan yeni bir yasa teklifine göre cep telefonların alınan ÖTV oranının yüzde 50’ye kadar artırılması mümkün olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni sunulan bir yasa teklifine göre kitap, gazete ve dergilerdeki KDV sıfırlanırken, cep telefonlarına da yüzde 50 ÖTV uygulanmasının önü açılıyor. Bugüne kadar yüzde 25 oranında ÖTV alınan cep telefonlarından bu düzenleme sonrasında yüzde 50’ye kadar ÖTV alınabilecek. Bu da cep telefonlarının fiyatlarının artması anlamına geliyor.

Cep telefonlarından alınan ÖTV iki katına çıkabilir

Verilen bu yetkinin yüksek fiyatlı ve ithal edilen cep telefonları için kullanılması bekleniyor. Ancak hükümete bu düzenleme yetkisinin verilmesi bunun her zaman kullanılacağı anlamına gelmiyor. Ayrıca Cumhurbaşkanına, bu ürünlere ilişkin ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirme, dört katına kadar artırma yetkisi de verilecek.

Hali hazırda yurt dışından Türkiye’ye getirilen cep telefonlarında yüzde 25 ÖTV alınıyordu. Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen yasa tasarısında cep telefonları üçe ayrıldı. Birinci grup fiyatı 1200 TL’ye kadar olanlar, ikinci grup 1200-2400 TL arası fiyatta olanlar ve 2400 TL’den fazla olanlar. Beklentiler, yüzde 50 ÖTV uygulamasının 2400 TL’nin üzerinde fiyata sahip olan ‘pahalı’ cep telefonlarına uygulanması yönünde.

Amiral gemisi modeller etkilenir

Eğer bu yasa hayata geçer ve uygulanmaya başlanırsa özellikle fiyatı yüksek amiral gemisi telefonların fiyatlarında bir artış beklenebilir. Günümüz şartlarında 2500 TL üstü telefonların sayısı da az olmadığı için birçok modelin bu olası düzenlemeden etkilenmesini bekleyebiliriz. Ancak bir kez altını çizelim: Bu yasa resmileşse bile hükümetin bunu kullanım kullanmama insiyatifi bulunuyor.