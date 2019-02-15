

Halen sinemalarda gösterimde olan Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler Sazan Sarmalı filmi ani bir kararla Netflix’e geldi!

Normal şartlar altında sinemalarda oynayan bir film birkaç ay sonra dijital platformlara gelir. Her ne kadar bu süre epey kısaldıysa da yine de en az 3-5 ay beklemek gerekiyor. Ancak bu durum değişiyor gibi. Son dönemde sinema sahipleri ile sıkıntılar yaşayan isimlerden biri olan Yılmaz Erdoğan son filmi Organize İşler Sazan Sarmalı’nı ani bir kararla Netflix’te yayına verdi.

Organize İşler Sazan Sarmalı Netflix’te!

Yılın en çok konuşulan yapımlarından Organize İşler Sazan Sarmalı bugünden itibaren Netflix üzerinden izlenebilecek. Türkiye dahil, ABD’den İngiltere’ye, Kanada’dan Danimarka’ya, 190’dan fazla ülkedeki izleyiciler, İstanbul’un altını üstüne getiren üçkağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceralarına tanıklık edecek.

Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan Organize İşler Sazan Sarmalı’nın kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut ve Erdem Baş gibi isimler yer alıyor.