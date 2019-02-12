Apple’ın popüler telefonu iPhone’un Çin satışları 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 20 oranında düştü.

Fiyatlarının yüksekliği ve inovasyon getirememesi yüzünden eleştirilen Apple’ın telefon satışları iyi gitmiyor. Firmanın Çin’de yaptığı satışların yüszde 20 oranında azaldığı açıklandı.

iPhone satışları düştü

Araştırma şirketi IDC’nin rakamlarına göre Apple’ın Çin pazarındaki satışları 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 20 oranında düştü. Yine aynı rapora göre Çinli marka Huawei ülkedeki pazar payını yüszde 23 oranında artırdı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’deki satışların düşmesi Apple’da işlerin iyi gitmediği anlamına geliyor.

Apple’ın telefon satışlarında 2018’in son çeyreğinde yüzde 19, 9 oranında düşüş görülürken, Huawei’nin yüzde 23,3 oranında büyüdüğü göze çarpıyor.Rapora göre Apple’ın pazar payının bir önceki yıla göre yüzde 12.9’dan yüzde 11.5’e düştü. Buna ek olarak Apple, mevcut iPhone kullanıcılarını da mutlu etmeyi başaramıyor. Özellikle son dönemde birçok yazılım hatası ile boğuşan şirket güncellemelerle bu sorunları gidermeye çalışıyor.