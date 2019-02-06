Türkiye’nin yerli telefon markası General Mobile Android 9 Pie güncellemesini 2018 yılının en çok tercih edilen modellerinden biri olan GM 8 ile kullanıcılarına sunmaya başladı.

Google ile olan işbirliği kapsamında birçok yeniliğe imza atan General Mobile, güncellemeler konusunda da iddiasını sürdürüyor. General Mobile, Google’ın yeni işletim sistemi Android 9 Pie versiyonunu kademeli olarak GM 8 kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Güncellemeyle birlikte General Mobile kullanıcıları birçok farklı özellikten faydalanabilecek.

General Mobile GM 8’e Android 9 Pie güncellemesi geldi

Basitleştirilmiş yeni ses kontrol arayüzü, otomatik rahatsız etmeyin modu, küçük metinleri okumanıza ve kelimeleri hassas bir şekilde seçmenize yardımcı olan metin yakınlaştırma, karanlık tema seçeneği ve daha birçok özelliğiyle GM 8 kullanıcılarına yepyeni bir sistem ve gezinme deneyimi sunuyor.

Kullanıcılarının Android 9.0 Pie güncellemesini telefonlarına kurmaları için bildirimleri takip etmeleri ve yüklemeye izin vermeleri ya da “Ayarlar” menüsü üzerinden sistem güncellemesini takip etmeleri yeterli olacak.