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Google’da 28 Ocak – 4 Şubat 2019 haftası bunları aradık

PCWorld 18 saat önce
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Popüler arama motoru Google, Türkiye’de 28 Ocak – 4 Şubat 2019 haftasında en çok aranan kelimeleri açıklandı. İşte geçen haftanın en çok arananları

Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor. Zaman zaman bu listeleri açıklayan firma bu hafta için de aşağıdaki kelimeleri yayınladı.

Google’da 28 Ocak – 4 Şubat 2019 haftası bunları aradık


 İşte Türkiye’de geçtiğimiz haftaya ilişkin Google Arama Trendleri

  • Adana’da deprem
  • Barış Manço
  • Transfer haberleri, KAP
  • Itır Esen
  • İlk Atama, Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Kılavuzu
  • Organize İşler 2
  • Aslı Turanlı, Ata Demirer
  • İskender Evrenesoğlu
  • Seda Ocak
  • Mine Tugay
  • Mavi Balina
  • Fatih Portakal
  • Arda Turan, Berkay
  • Hazal Kaya, Ali Atay
  • Murat Ceylan
  • Nagehan Şaşmaz
  • Nurettin Soyer
  • SMA hastalığı
  • TÜİK, Türkiye nüfusu
  • YÖKDİL Sınavı
  • Bahar Candan
  • Turgut Arseven
  • Hikmet Tuğsuz
  • İbrahim Dülger
  • Defne Joy Foster
  • Kıdem tazminatı vergi iadesi
  • Avrasya Tüneli fiyatı
  • Özdemir Asaf
  • Mine Kılıç
  • İlknur Soydaş
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