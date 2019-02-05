Popüler arama motoru Google, Türkiye’de 28 Ocak – 4 Şubat 2019 haftasında en çok aranan kelimeleri açıklandı. İşte geçen haftanın en çok arananları

Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor. Zaman zaman bu listeleri açıklayan firma bu hafta için de aşağıdaki kelimeleri yayınladı.

Google’da 28 Ocak – 4 Şubat 2019 haftası bunları aradık



İşte Türkiye’de geçtiğimiz haftaya ilişkin Google Arama Trendleri