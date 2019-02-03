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Cepte taksit düzenlemesinden vazgeçildi

PCWorld 1 gün önce
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Cep telefonlarının Nisan ayına kadar 12 ay taksitle satılmasını öngören düzenlemeden vazgeçildi.

Cep telefonlarının taksitle alınmasını sağlayan ve 31 Ocak 2019 tarihinde sona eren 3500 TL üzeri telefonların 12 aya kadar taksitle alınması uygulaması uzatılmadı. Daha önce yapılan açıklamada bu uygulamanın Nisan ayının sonuna kadar devam edeceği bilgisi verilmişti. Ancak yapılan son açıklama ile 3500 TL üzeri cep telefonlarını 12 aya kadar banka kredisi ile alınması uygulaması uzatılmayacaağı belirtildi.

Cepte taksit düzenlemesinden vazgeçildi

Düzenleme yapılmadığı için 2500 TL üzeri cep telefonlarında banka kredisi ile satın alındığında en fazla 6 aya kadar taksit uygulanabilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Şubat itibarıyla fiyatı 3,500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağını duyurdu.

BDDK açıklamasında “Fiyatı 3,500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 30 Nisan’a kadar 12 ay olarak uygulanacağı” şeklinde değiştirilmesinin öngörüldüğü hususu kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur” denilerek şu ifadeler yer aldı:

“Ancak, söz konusu yönetmelik taslakları ile yapılması planlanan süre uzatımına ilişkin düzenlemelerden vazgeçildiğinden, 1 Şubat itibarıyla fiyatı 3,500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağı hususunun belirtilmesi gerekliliği hasıl olmuştur.”

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