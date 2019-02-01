Türkiye’de uygulanan ve cep telefonlarını satın alırken banka kredisi ile 12 aya kadar satın alabilme uygulaması Nisan ayının sonuna kadar devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir düzenleme ile banka kredisi ile satın alınan cep telefonlarında taksit sınırı 12 aya çıkarılmıştı. Bu uygulama 31 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecekti. Ancak sektörden gelen talepler olumlu karşılık buldu ve satış fiyatı 3500 TL üzerinde olan telefonlarda banka kredisi ile yapılan satın alımlarda 12 aya kadar taksit uygulaması Nisan ayına kadar devam edileceği karar verildi.

Cep telefonlarında taksitle satın alma süresi artıyor

Konuyla ilgili açıklama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK tarafından yapıldı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonu kredilerinde 12 ay vadenin Nisan sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

Daha önce 6 ay üst sınırı ile uygulanan taksik sayısı yeni düzenleme ile Nisan ayı sonuna kadar 12 ay olarak uygulanacak. Yapılan düzenlemenin artan dolar kuru ve fiyatlar sebebiyle fiyatları yükselen telefonları satın alabilmek için makul bir adım olarak görülüyor.

Daha önce yapılan düzenlemelerle kredi kartı ile telefon satışlarında taksit uygulaması kaldırılmıştı. Sektörde halen bireysel kredi kartları ile telefon satışı yapılmıyor. Ancak kurumsal kredi kartları ile taksitle telefon satın alınabiliyor.