Bizzat Apple’ın CEO’su Tim Cook tarafından yapılan bir açıklamaya göre Türkiye’deki iPhone fiyatları yakın bir zamanda indirilecek.

Türkiye fiyatları oldukça yüksek olan Apple ürünleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple’ın CEO’su Tim Cook tarafından yapılan bir açıklama özellikle iPhone fiyatlarının düşeceğinin müjdesini verdi.

Türkiye’deki iPhone fiyatları düşecek

Haber ajansı Reuters’e özel bir röportaj veren Apple CEO’su Tim Cook, Türkiye’deki iPhone fiyatlarının yüksek olduğunu ve bu konuda bir düzenleme yapacaklarının bilgisini paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Rusya gibi pazarlarda bekledikleri gelirleri elde edemediklerinden yakınan Tim Cook, mali çeyrek sonuçlarının hemen ardından Türkiye gibi ülkelerde fiyat indiriminin müjdesini verdi.

Piyasa değeri 6 ayda yüzde 33 oranında düşen Apple, uluslararası piyasada karlılığı düştükçe fiyatlandırma politikasını yeniden düşünmeye başladığı bir gerçek. Şimdiye kadar yaşadığı gelişmelerden Çin, Türkiye ve Rusya gibi pazarları sorumlu tutan şirketin, iPhone fiyatları da bu çeyrekte yıldan yıla yüzde 15 düşüş gösterdi.

Bizzat Tim Cook açıkladı

Konu hakkında açıklama yapan Cook; ” Yabancı para birimlerine ve ardından özellikle geçtiğimiz yıl boyunca iPhone ücretlerinin yükselmesiyle zayıflayan pazarlara baktığınızda durumu açıkça görüyorsunuz.

Ve böylece Ocak ayına girdiğimizde ve bu pazarların bazılarındaki ekonomik durumları değerlendirdiğimizde, bu bölgelerdeki satışlara yardımcı olması umuduyla daha orantılı olan bir yıl önceki yerel fiyatlara dönmeye karar verdik.” dedi.

Cook röportajında Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelere de değinerek Türk lirasının dolar karşısında son bir yılda yüzde 33 değer kaybettiğini dile getirdi. Ayrıca Apple’ın Türkiye’deki satışlarının da geçtiğimiz yıla oranla 700 milyon dolar azaldığını da söyledi.