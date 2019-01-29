Çinli Huawei’nin Mali İşler Direktörü’nun gözaltına alınmasıyla zirveye çıkan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı yeni bir boyuta taşınıyor.

Aralık ayı içinde Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou’nun Kanada’da gözaltına alınmasıyla zirveye çıkan Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarında yeni bir dönem başlıyor. Direktörün ABD’ye teslimi için resmi başvuruda bulunan ABD Adalet Bakanlığı, Ming’i 13 ayrı suçtan yargılamayı planlıyor.

ABD Çin ticaret savaşı büyüyor

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei’yi ABD’li şirkete ait ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçladı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Huawei’ye açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’nun da 13 ayrı suçtan yargılandığı belirtildi.

Kanada’da tutuklanan Huawei Mali İşler Direktörü Mıng’ın ABD’ye teslimi için de resmi başvuruda bulunulduğu belirtiliyor.Mıng, ABD’ye teslim edilmesi durumunda Huawei’nin İran ile faaliyetleri konusunda “ABD bankalarını yanlış yönlendirmek” başta olmak üzere 13 ayrı suçtan yargılanacak.

Savaş nasıl başladı

Kanada, ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’yu 1 Aralık’ta Vancouver’da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra açıklanmıştı. Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık’ta Kanada’da çıkarıldığı mahkemece 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı. ABD, ayrıca Huawei’yi uzun bir süredir ürünleri üzerinden casusluk yapmakla suçluyor. Bu yüzden birçok Huawei cihazın ABD askeri üslerinde satışı yasakken, Huawei marka telefonların ABD’de resmi olarak satışı da yapılamıyor.