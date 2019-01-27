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Nokia’nın 5 kameralı telefonunun tanıtım tarihi belli oldu

PCWorld 4 saat önce
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Nokia’nın 5 ana kameralı yeni telefon modeli olan Nokia 9’un tanıtım tarihi resmi olarak belli oldu. Telefon fuar MWC fuarında tanıtılacak.

Finlandiyalı teknoloji firması Nokia’nın akıllı telefonları isim hakkını alan Çinli HMD Global tarafından üretiliyor. Markanın halen geliştirmekte olduğu yeni modeli Nokia 9 ile ilgili ilgili en yeni detaylar da belli oldu. HMD Global tarafından açıklanan bilgilere göre telefon muhtemelen MWC öncesinde tanıtılacak.

Nokia’nın 5 kameralı telefonunun tanıtım tarihi belli oldu

Dünyanın arka yüzünde 5 kamerası bulunan telefon 24 Şubat’ta yapılacak bir etkinlikle tanıtılacak. HMD Global tanıtımla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da firmanın halen geliştirmekte olduğu başka bir model olmadığı için muhtemelen duyurulacak model Nokia 9 olacak.

Daha önce videosu da sızan telefonun Android One platformunun üyesi olacağı düşünülüyor. Nokia 9, ZEISS objektiflerle donatılmış 5 ana kameraya sahip olacak. Telefonda 5.99 inç 2K HDR10 destekli ekran, Android 9.0 Pie işletim sistemi, Qi kablosuz şarj sistemi, Snapdragon 845 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi gibi özellikler yer alıyor.

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