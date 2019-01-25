Birçok üreticinin ardından Çinli Huawei de katlanabilir telefonunu önümüzdeki günlerde duyuracağını açıkladı.

Son ayların popüler konusu olan katlanabilir telefonlar için bir adım da Huawei’den geldi. Firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen katlanabilir telefonu önümüzdeki günlerde tanıtılacak.

Huawei de katlanabilir telefonunu duyuracak

Konuyla ilgili açıklama firmanın Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu’dan geldi. Yu yaptığı açıklama ile katlanabilir bir telefon geliştirdiklerini ve bu yeni modeli muhtemelen Şubat ayı sonunda İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenecek MWC fuarında tanıtacaklarını ifade etti.

Öte yandan gelen haberlere bakılacak olursa bu katlanabilir telefon aynı zamanda yeni nesil mobil iletişim teknolojisi olan 5G desteği de sunacak. Aynı zamanda bir altyapı firması olan Huawei bu sayede hem katlanabilir hem 5G özellikli ilk telefon modelini duyurmuş olacak.

Bugüne kadar Çinli küçük bir üretici olan Royole, FlexPai modeli ve Xiaomi katlanabilir telefonunu görücüye çıkarmaştı. Royole’nin telefonu satışa sunulmuş olsa da Xiaomi’nin gösterdiği ürün henüz prototip aşamasında. Huawei’nin telefonu ile ilgili detaylar ise şimdilik bilinmiyor.