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Türk şirketi Citus Data Microsoft tarafından satın alındı

PCWorld 1 gün önce
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Yazılım devi Microsoft, 2011 yılında Türkiye’de kurulan açık kaynak yazılım şirketi olan Citus Data’yı satın aldığını açıkladı.

Yazılım devi Microsoft, sürpriz bir hamle yaptı ve satın aldığı şirketler kervanına bir Türk şirketi de kattı. Son yıllarda açık kaynaklı yazılımlara yönelen firma, bu alanda çalışmaları bulunan bir Türk şirketi olan Citus Data’yı satın aldı.

Türk şirketi Citus Data Microsoft tarafından satın alındı

2011 yılında Türkiye’de kurulan Citus Data’nın aynı zamanda San Francisco’da bir ofisi bulunuyor. LinkedIn’deki bilgilere göre şirketin toplamda 40 çalışanı bulunuyor.

Satın alımla ilgili herhangi bir rakam açıklanmazken konuyla ilgili resmi bilgi Microsoft bloğundaki bir makalede kamuoyu ile paylaşıldı. Öte yandan Microsoft CEO’su Satya Nadalle Twitter’dan yaptığı açıklama ile satın almayı duyurdu.

Bir dönem açık kaynak konusuna uzak duran Microsoft, son yıllarda bu alanda önemli yatırımlar yaparak açık kaynağı destekleyen en önemli marka haline geldi. Firma daha önce ünlü açık yazılım platformu GitHub’ı 7.5 milyar dolara satın almıştı.

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