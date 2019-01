Çinli telefon üreticisi Xiaomi katlanabilir akıllı cep telefonunun konsept tasarımını resmi olarak duyurdu.

Son ayların yükselen trendi olan katlanabilir telefonlarla ilgili bir haber de Xiaomi cephesinden geldi. Şirketin Başkanı ve kurucusu olan Lin Bin, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla katlanabilir telefonu görücüye çıkardı. Şimdilik telefonun prototip olduğunu açıklayan Lin Bin, olarak testler bittiğinde yeni ürünün satışa sunulabileceğini belirtti.

Xiaomi de katlanabilir telefonunu duyurdu

Paylaşılan videoda telefonun kullanımı net olarak görülüyor. Önce büyük bir tablete benzeyen telefon hem sağa hem sola katlandığında telefon boyutuna dönüyor. İki parçalı katlanan telefon modeli Samsung ve ticari olarak satışta olan ilk katlanabilir telefon Royole FlexPai gibi tek parça katlanmıyor.

Paylaşılan videodaki telefonun ürüne dönüp dönmeyeceği bilinmiyor. Öte yandan şubat ayı sonunda İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenecek MWC fuarında birçok katlanabilir telefon modelinin görücüye çıkması bekleniyor. Xiaomie tarafından duyurulan konsept modelin videosunu aşağıdaki paylaşımdan izleyebilirsiniz.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype… 😎



What does everyone think we should name this phone? 🤔#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD