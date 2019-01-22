Apple, 2016 yılında satışa sunduğu telefonu iPhone SE modelini yeniden satışa sunuyor. Üstelik uygun bir fiyatla.

Apple cephesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son aylarda sıkıntılı günler geçiren, şirket değeri düşerken yeni iPhone modelleri satmayan marka şimdi de farklı bir hamle ile karşımıza çıktı. Apple yaklaşık 3 yıl önce satışa sunduğu iPhone SE modelinden elinde kalan ürünleri internet sitesi üzerinden yeniden satışa sundu.

iPhone SE tekrar satışa sunuldu

Yeni ve kutusu açılmamış iPhone SE modelleri Apple’ın ABD internet sitesi üzerinden yeniden satışa sunuluyor. Modelin 32 GB depolama kapasiteli sürümü için Apple tarafından istenen rakam ise 249 dolar olarak açıklandı. Telefonun 128 GB’lık sürümü ise 299 dolardan satılacak.

Genelde uygun fiyatlı iPhone modeli bulunmayan Apple, iPhone SE ile düşük bütçeli kullanıcıları hedefliyor. 4 inç büyüklüğünde ekranı olan telefon, A9 işlemci, 12 Megapiksel ana, 1.2 Megapiksel ön kamera gibi özelliklere sahip.

iPhone SE özellikleri