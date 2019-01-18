Donanım

Google akıllı saat üreticisi Fossil’in teknolojilerini satın aldı

PCWorld 13 saat önce
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Teknoloji firması Google yaptığı ilginç bir hamle ile akıllı saat üreticisi Fossil’in Ar-Ge departmanının büyük bir çoğunluğunu satın aldığını açıkladı.

Android cephesindeki akıllı saatlerin yeteri kadar ilgi görmemesi ve üreticilerin de bu konuda fazla istekli olmaması, Google’ı harekete geçirdi. Firma, yaptığı bir hamle ile herkesi şaşırttı ve akıllı saat üreticisi Fossil’in Ar_ge departmanında çalışan neredeyse herkesi satın alacağı bir anlaşma yaptı.

Google akıllı saat üreticisi Fossil’in teknolojilerini satın aldı

Yapılan anlaşma ile Google’ın uzun vadede akıllı saat üretmesine kesin gözle bakılıyor. Anlaşma için Fossil’e 40 milyon dolar ödeyeceği açıklanan Google’ın önümüzdeki dönemde yeni akıllı saat üretmeyi planladığı düşünülüyor. Bugüne kadar birçok akıllı saatin geliştirilmesine en azından işletim sistemi olan Wear OS ile destek olan Google’a üretici cephesinden yeteri kadar destek gelmemişti.

Kullanıcıların da akıllı saatlere fazla önem vermemesi nedeniyle birçok üretici akıllı saat üretimine son verirken arayarında Samsung ve Huawei gibi markalar dışında firmaların da bu alana fazla bir ilgisi kalmadı. Genelde kendi donanım ürünlerini kendisi üretmeyen Google, akıllı saat için bir istisna yapacak gibi görünüyor.

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