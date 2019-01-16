Apple’ın ihmal ettiği ürünlerinden biri olan iPod touch yenileniyor. Gelen bilgiler doğruysa firma yeni modelini bu yıl içinde piyasaya sürecek.

Teknoloji firması Apple’ın iPad Mini ile beraber ihmal ettiği ve uzun süredir güncellemediği cihazlardan biri olan iPad touch sonunda güncelleniyor. Ekranlı bir müzikçalar olan iPod touch’ın son sürümü 2015 yılında piyasaya sürülmüştü. Halen Türkiye’de ve dünyada satılan bir ürün olan bu yedinci nesil iPod touch modeli bu yıl içinde yenilenebilir.

iPod touch sonunda yenileniyor

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarına katılan bir tedarikçinin verdiği bilgilere göre Apple, yeni nesil iPod touch üzerinde çalışıyor. Aynı kaynaktan alınan bilgilere göre yeni model daha büyük ekranlı olacak ve Touch ID yani parmak izi güvenlik teknolojisine sahip olacak. İddialara göre yeni lmodel bu yıl içinde satışta olacak.

Bu iddia oldukça mantıklı zira Apple bu yıl içinde birden fazla etkinlik düzenleyecek. Muhtemelen bu etkinliklerde yeni iPad mini modeli ile beraber iPod touch’ı da tanıtması mümkün görünüyor. Ancak yine de bu bilgilerin birer iddia olduğunu ve gerçekleşmeme ihtimali olduğunu da belirtelim.