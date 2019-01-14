Apple’ın halen geliştirmekte olduğu iPad Mini 5’e ait olduğu iddia edilen görüntüler internete düştü.

Bir süredir Apple fanatiklerinin merakla beklediği yeni iPad Mini modeline ait olduğu iddia edilen görüntüler internette yayınlandı. Görüntülerde yeni modelin ekranın daha büyük olduğu görülürken aynı zamanda 3.5 mm kulaklık çıkışı da bulunuyor.

Sonunda: iPad Mini 5 sızdı

Birçok iPad modelini geliştiren Apple, iPad Mini için yaklaşık 4 yıldır herhangi bir geliştirme yapmıyordu. Bu yüzden internete düşen görüntüler bu yeni modeli bekleyen kullanıcıları oldukça heyecanlandırdı.

Çin’de ortaya çıkan görüntülere göre iPad Mini 5 için seri üretim süreci başladı. Önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması beklenen yeni modelin ekran boyutu 9.7 inç olacak. Ayrıca kulaklık girişi de 3.5 mm olan tablet bilgisayar, halen satışta olan iPad modellerine göre daha uygun fiyattan satılacak. Yeni modelde kullanılması beklenen işlemci ise A11 Bionic.

Her ne kadar yeni modelin fiyatı uygun olsa da Türkiye pazarında genelde ürünlerini yüksek fiyattan satan Apple’ın bu yeni modelinin fiyatının ne olacağı tam olarak bilinmiyor.