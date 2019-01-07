LG, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES kapsamında kıvrılabilir ekranlı televizyonunu tanıttı.

Birçok yeniliğe sahne olan CEİS Tüketici Elektroniği Fuarı 8-11 Ocak 2019 tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenleniyor. Fuar öncesinde birçok marka yeni ürün ve hizmetlerini duyurmaya devam ediyor. Bunlardan biri olan LG, katlanarak rulo şeklinde kırvılan OLED televizyonunu CES kapsamında tanıttı.

LG’den kıvrılabilir ekranlı televizyon

Güney Koreli teknoloji devinin 65 inçlik bu televizyonu firmanın daha önce de duyurduğu kırvılabilir ekranlara benziyor. Televizyonun ekranı kıvrılarak katlanıyor ve rulo şeklini alıp üzerinde durduğu standın içine gizleniyor.

Oldukça ilginç bir ürün televizyonun 4K desteği, 100 Watt Dolby Atmos ses sistemi gibi özellikleri olduğu marka tarafından açıklandı. Firmanın bir diğer açıklamasına göre LG OLED TV R isimlyi yeni ürün 50 bin kez açılıp kapanmaya bile dayanıklı bir mekanizmaya sahip.

Fiyatı açıklanmayan yeni televizyonun bu yıl içinde satışa sunulacağı duyuruldu. Elbette fiyatının çok yüksek olacağı ve ilk etapta herkes tarafından alınabilir bir ürün olmayacağını da belirtelim.