İşlemci üreticisi Qualcomm, Apple’ın bazı patentleri ihlal ettiği iddiası ile iPhone modellerinin Almanya’daki satışını durdurdu.

Qualcomm ile Apple arasında patent savaşları Çin’den sonra Almanya’ya da sıçradı. Daha önce iPhone modellerinin Çin’deki satışını durduran Qualcomm, şimdi de savaşı Almanya’ya taşıdı.

Almanya’dan iPhone modellerine satış engeli

Alman mahkemesinin kararı doğrultusunda Apple’ın Almanya’da bulunan tüm mağazalardan iPhone 7 ve iPhone 8 model telefonlarını toplatması kararı verildi. Qualcomm’un 1.52 milyar dolar kefalet bonosuna imza atması ile birlikte sözleşme resmen yürürlüğe girmiş oldu. Artık Almanya’da hiçbir dükkanda iPhone 7 ve iPhone 8 satışı yapılamayacak. Hatta Apple bu cihazları dükkanlarından bir bir toplatacak.

Son günlerde sıkıntılar yaşayan Apple’a Almanya darbesi pek iyi gelmedi. CEO Tim Cook’un satış beklentilerini düşürdüğü bir mektubu yatırdımcılara göndermesinin ardından patlayan olaylarda firmanın hisseleri yüzde 10’a yakın oranda düşmüştü. Sadece birkaç saat içinde şirket değeri 400 milyar dolar eriyen Apple’a Almanya’da alınan karar ikinci bir şok yaşattı.