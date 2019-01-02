Mahkeme tarafından alınan bir karara göre İran’da Instagram’a yasak geldi. Ancak yasak şimdilik uygulanmıyor.

Son yıllarda ülkelerin farklı sebeplerden dolayı sosyal ağları engelledikleri bilinen bir gerçek. Bunlardan biri de kısa bir süre sonra İran’da Instagram için hayata geçecek gibi görünüyor.

İran’da Instagram yasaklanabilir

Yargı tarafından alınan bir karara göre Instagram İran’da ülke genelinde yasaklandı. Alınan bu kararın sebebi ise sosyal ağın belli bir trafik limitine ulaşmış olması. Ülkedeki kurallar gereği belli bir trafik limitine ulaşan sosyal ağların devletten belli izinleri alması gerekiyor. Bunun için henüz bir adım atmayan Instagram’ın kapatılma kararının arkasında bu kural yatıyor.

İran Başsavcı Yardımcısı Cevad Cavidniya, yargının Instagram’a erişim engeli kararı aldığını ancak henüz uygulanmadığını söyledi. Cavidniya, hükümetin söz konusu platformun içeriğini akıllı filtreleme kullanarak kısıtlama sözü verdiğini ancak yüksek maliyetlere rağmen sonuç alınamadığını belirtti.

Siber Alem Yüksek Konseyi’nin yönetmeliğine göre, ülkede Instagram için tahsis edilen internet trafik hacminin aşıldığını ve Instagram’ın ülkede faaliyet göstermesi için hükümet tarafından verilmesi gereken izinlerin çıkarılmadığını anlatan Cavidniya, şunları kaydetti:

“Konsey yönetmeliğine riayet edilmediği için yargı tek taraflı adım atabilir ancak bu alanda ortak bir anlayışın oluşmasını bekliyoruz. Beklemenin faydası olmadığını gördüğümüzde İran Başsavcılığı gerekli adımı atacaktır” ifadesini kullandı.