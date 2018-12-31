Türkiye’nin en büyük servis sağlayıcısı olan Türk Telekom, kotasız internet paketleri açıkladı.

Yeni yıl yani 2019’dan itibaren sabit internette kotalar kalkıyor. Bu yeni dönemle beraber abonelerin kafasını karıştıran yeni fiyatlar da belli olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde kotasız paketlerin fiyatlarını açcıklayan Türk Telekom, gelen tepkiler üzerine bu fiyatları internet sitesinden kaldırmıştı. Yeni yıla girmeye saatler kala fiyatları biraz indirip, hızları da artıran Türk Telekom yeni fiyatları sitesine koydu.

Türk Telekom kotasız internet paketleri açıkladı

İlk açıklamada en düşük hız olan 4 Mbps yerine 6 Mbps gelirken bu paketin ilk 12 aylık fiyatı ise 69.9 TL oldu. En pahalı paket olan 100 Mbps limitsiz paketin fiyatı ise 1lk 12 ay için 229, sonraki 12 ay içinse 239 TL olarak açıklandı.

Öte yandan yeni paketlere ek olarak kotalı tarifeler de duyuruldu. Bu da özellikle yüksek kota kullanmayan aboneler için güzel bir haber. Daha önce listede yer almayan kotalı tarifeler fazla internet tüketmeyen kullanıcılar için güzel bir seçenek olacak.

Tarifelerde dikkat çeken detay ise ilk 12 ay farklı, ikinci 12 ay farklı bir fiyatın uygulanacak olması. Toplamda 24 ay olan taahhüt, ikiye bölünerek ücretlendiriliyor. Yeni yıldan itibaren istisnai tarifeler dışındaki bütün aboneler kotasız tarifelere geçecek. Yani bulunduğu paketi kotasız olarak kullanacak. Ancak bu kullanım abonenin taahhüt süresi sonuna kadar devam edecek. Taahhüt bittikten sonra yeni paketler üzerinden servis sağlayıcısı ile konuşup hangi paketten devam edeceğini abone kendi belirleyecek.