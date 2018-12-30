ABD’de yaşanan bir olayda aniden alev alan iPhone Xs Max modeli patlayarak kullanıcısını yaraladı.

Telefonlar genelde pil sorunları ya da yanlış şarj cihazı kullanımı yüzünden zaman zaman patlıyor. Bugüne kadar genelde Android telefonlarda görülen bu durum şimdi de iPhone modellerinde yaşanmaya başladı. Kronik bir sorun olması halinde Apple’ın başını ağrıtacak olay ABD’nin Ohio şehrinde meydana geldi.

Bu sefer iPhone Xs Max patladı!

ABD’de yaşanan olayda yaklaşık üç hafta önce iPhone Xs Max modeli satın alan Josh Hillard isimli kullanıcının cebindeki telefon önce alev aldı ve yanmaya başladı. Ardından büyük bir gürültü ile patlayan telefon Hillard’ın kıyafetinin yanmasına yol açtı. Telefonu servise götüren Hillard burada kendisi ile yeterince ilgilenilmediğini, yaklaşık 60 dakika bekletildiğini belirterek firmadan şikayetçi olacağını ve yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Telefonun bu şekilde alev alması ve patlamasının büyük bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce Samsung’un Galaxy Note 7 modeli ile yaşadığı sorun, büyük bir krize dönüşmüş ve markaya milyonlarca dolar zarara sokan bu durum tüm telefonların toplatılması ile sonuçlanmıştı. iPhone Xs Max’te yaşanan ilk olay olan ABD’deki patlamanın münferit bir olay olduğu düşünülüyor. Yine de sorunun tam kaynağı araştırmalardan sonra ortaya çıkacak. Apple’ın konuyla ilgili bir açıklama yapmadığını da belirtelim.