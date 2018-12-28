Türkiye’nin fiber internet alanında en büyük servis sağlayıcılarından olan Turkcell yeni kotasız tarifelerini duyurdu.

1 Ocak’tan önce internetteki tüm sınırları kaldırarak AKK’sız internet paketlerini müşterilerine sunan Turkcell ile ilk kez tanışan müşteriler, seçtikleri tarifeden bağımsız olarak 1 ay boyunca 100 Mbps fiber deneyimini ücretsiz olarak yaşayacak.

Turkcell kotasız fiber internet tarifelerini açıkladı

Türkiye’yi ışık hızında fiber internetle buluşturan ve iki yıldır AKK’sız (Adil Kullanım Kotası) fiber internet paketleri sunan Turkcell, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak yeni tarife dünyasında da yüksek hızlı, net fiyatlı internet hizmeti sunmaya devam edecek. Ayrıca yeni döneme özel, sözleşme yenileyen ya da Turkcell fiber internet kalitesiyle ilk kez tanışan müşteriler seçtikleri tarifeden bağımsız olarak 1 ay boyunca 100 Mbps hızında fiber interneti deneyimleyebilecek. Müşterilerini 1 Ocak’tan itibaren geniş bir tarife dünyasıyla buluşturmayı planlayan Turkcell, ‘Fiber Limitsiz İnternete Giriş’ tarifesini de 79.90 TL’ye sunacak. Mevcut Turkcell fiber müşterileri ise taahhüt süreleri bitene kadar herhangi ek bir ücret ödemeden tarifelerini AKK’sız olarak kullanmaya devam edecek.

Kontrat süreleri 24 aydan 12 aya iniyor

Fiber müşterileri arasında en fazla tercih edilen 25 Mbps hızında limitsiz fiber internet tarifesi ise benzersiz bir fiyata Turkcell müşterilerine sunuluyor. 89,90 TL’ye kullanılacak tarife ile ay boyunca yüksek hızda limitsiz internet keyfi artık Turkcell müşterilerinin olacak. Tüm ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan tarifeler ile müşterilerini hızlı ve hesaplı internetle buluşturan Turkcell, ‘Turkcell Fiber Platin Paketler’ ile de daha yüksek hızlarda fiber internet isteyen müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verecek. 35 Mbps hızında limitsiz fiber internet paketini müşterilerine yalnızca 99,90 TL’ye sunan Turkcell, 50 Mbps hızında limitsiz fiber interneti 129,90 TL’ye sunarken 100 Mbps hızında yüksek hızda fiber interneti ise 199,90 TL’ye müşterilerinin kullanımına sunacak. Turkcell ayrıca tüm limitsiz yüksek hızdaki internet paketlerini 24 ay yerine 12 aylık kontrat sürelerinde müşterileriyle buluşturacak. Ayrıca kullanıcılardan, modem ve aktivasyon ücreti de alınmayacak.