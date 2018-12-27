Turkcell’in cepte mobil internet paylaşımından ücret alacağını açıklamasının ardından Vodafone gibi Türk Telekom da bu işlemi ücretsiz olarak sunmaya devam edeceğini duyurdu.

Cepte mobil interneti paylaştırmak son yıllarda birçok kullanıcının yaptığı bir uygulama. Özellikle bilgisayar, tablet ve bir başka telefonun internet ihtiyacını karşılamak için geliştirilen bu yöntem uzun yıllardır kullanılıyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Turkcell, cepte mobil internet paylaşımı için 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2 GB kota için 9 TL alacağını açıklamıştı. İkinci bir açıklama ile Hızlı Giriş sistemini kullananlardan ücret almayacağını, ancak bu sistemi kullanmayanların 9 TL ödemek zorunda kalacağını duyuran Turkcell, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Türk Telekom cepte interneti ücretsiz paylaştıracak!

Bu tepkilerin ardından açıklama yapan Vodafone hotspot işlemi için abonelerinden bir ücret almayacağını duyurmuştu. Benzer bir açıklama Türk Telekom’dan da geldi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot’ olarak adlandırılan ‘Kişisel Erişim Noktası’ özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019’dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Ayrıca Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Yani Vodafone gibi Türk Telekom da bu işlem için ücret olmayacak.