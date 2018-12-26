Çin merkezli ünlü akıllı telefon üreticisi OPPO, resmi olarak Türkiye’de faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Son aylarda Türkiye pazarına giren Çinli akıllı telefon markalarının sayısı giderek artmaya başladı. Yılın ilk aylarında Huawei’nin alt markası Honor ile başlayan bu rüzgar ilerleyen aylarda Xiaomi ile devam etti. Son marka ise OPPO oldu.

Çinli OPPO Türkiye’de

Dünyanın en büyük dördüncü büyük telefon markası olan ve 35 ülkede operasyonu bulunan OPPO, Türkiye’deki faaliyetlerine resmi olarak başladı. İstanbul Ataşehir’de OPPO Türkiye ofisini açan marka, akıllı telefon modelleriyle sektöre yön vermeye hazırlanıyor.

Akıllı telefon teknolojilerine global çapta öncülük yapan OPPO’nun Türkiye Genel Müdürü ise Weijian Zhou oldu. Önde gelen teknoloji markalarında daha önce yaptığı yöneticilik ve üst düzey yöneticilik deneyimleriyle bilinen Weijian Zhou, OPPO’nun Türkiye pazarındaki büyümesine liderlik edecek.

2004 yılında kurulan Çin merkezli OPPO’nun; tasarım, donanım ve performans açısından öne çıkan akıllı telefon modelleri çok yakında Türkiye’deki teknoloji severlerin beğenisine resmi olarak sunulacak.