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Xiaomi Türkiye’de ikinci mağazasını açıyor

PCWorld 11 saat önce
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Çinli teknoloji firması Xiaomi, Türkiye’deki ikinci mağazasını Forum İstanbul AVM’de açmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye’deki ilk mağazasını İstanbul’da bulunan Vadi İstanbul’da açan Xiaomi, ikinci mağazasını da 28 Aralık 2018 tarihinde Bayrampaşa’da bulunan Forum İstanbul’da açacak.

Xiaomi Türkiye’de ikinci mağazasını açıyor

İlkinde olduğu gibi bazı özel indirim ve kampanyalarla yapılacak olan açılış öncesinde basın mensuplarına kapılarını açan mağazada cep telefonundan, hava temizleme makinesine, elektrikli diş fırçasından selfie çubuğuna kadar birçok ürün yer alıyor.

Açılışa özel bir kampanya da düzenleyen Xiaomi Türkiye, aşağıdaki fiyatlara ek yüzde 15 indirim uygulayacağını duyurdu:

Redmi 6A 2+16GB – 999,00 TL
Redmi 6A 2+32G – 1.099,00 TL
Redmi 6 3+32G – 1.299,00 TL
Redmi 6 3+64G – 1.349,00 TL
Redmi 6 4+64G – 1.399,00 TL
Redmi S2 3+32G – 1.399,00 TL
Redmi S2 4+64G – 1.699,00 TL
Mi A2 Lite 3+32G – 1.599,00 TL
Mi A2 Lite 4+64G – 1.799,00 TL
Redmi Note5 3+32G – 1.599,00 TL
Redmi Note5 4+64G – 1.799,00 TL
Redmi Note 6 Pro 3+32G – 1.799,00 TL
Redmi Note 6 Pro 4+64G – 1.999,00 TL
Mi A2 4+32G – 1.999,00 TL
Mi A2 4+64G – 2.199,00 TL
Mi A2 6+128G – 2.499,00 TL
Pocophone F1 6+64 – 2.999,00 TL
Pocophone F1 6+128 – 3.199,00 TL
Mi 8 6+64G – 3.699,00 TL
Mi 8 6+128G – 3.999,00 TL
Mi MAX 3 4+64G – 2.399,00 TL
Redmi 5 Plus 3+32G – 1.499,00 TL
Redmi 5 Plus 4+64G – 1.699,00 TL
Mi 8 Lite 4+64G – 1.999,00 TL
Mi 8 Lite 6+128G – 2.299,00 TL
Black Shark 6+128G – 3.999,00 TL
MI 8 Pro – 4.999,00 TL

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