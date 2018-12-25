Vodafone, mobil interneti başka cihazlara paylaştırma yani hotspot işlemi için ücret almayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde gündeme damgasını vuran Turkcell’in mobil internet paylaşımından ücret almaya başlayacağını duyurması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Abonelerine mesaj göndererek mobil internetlerini paylaştıranlardan 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren ayda 9 TL ücret alacağını duyuran Turkcell’in bu hamlesine diğer operatörlerin ne gibi tepki vereceği merak ediliyordu. Konuyla ilgili ilk açıklama Vodafone’dan geldi.

Vodafone hotspot için ücret almayacak

Turkcell’in aksine hotspot uygulamasından ücret almayacağını duyuran Vodafone açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor.

Anlaşılan diğer operatörler Turkcell’i takip etmeyecek. Bunun ilk sinyalini de Vodafone vermiş oldu. Henüz Türk Telekom bir açıklama yapmadığı için onun ne gibi bir adım atacağı bilinmiyor. Ancak muhtemelen Türk Telekom da Vodafone gibi ücret almayacak.

Cep telefonlarında interneti farklı cihazlara kablosuz olarak paylaştırmaya yarayan hotspot özelliği hem Android hem de iOS işletim sistemli cihazlarda bulunuyor. Yurtdışında da hotspot özelliğini kullanmak için ek ücret ödemek gerekiyor. Ancak orada internet paketleri daha büyük ve kapasiteler yüksek olduğu için bu uygulamanın amacı kötüye kullanımı engellemek. Türkiye gibi 3-5 GB’lık data paketlerinin bulunduğu bir ülkede bu uygulama çok mantıklı değil.