Şimdilik sadece Turkcell tarafından duyurulan yeni uygulamaya göre cep telefonundan mobil internet paylaştırmak ücretli hale geliyor.

Operatörlerin gelirlerinin azalması beraberinde yeni uygulamaların da kullanıma sunulmasına getiriyor. Uzun yıllardır ABD’de bazı operatörler tarafından uygulanan mobil internet paylaşımının ücretli olması Turkcell tarafından da hayata geçiriliyor.

Mobil internet paylaşımı ücretli oluyor!

Firma basına resmi bir açıklama yapmasa da abonelerine gönderdiği bir mesajla mobil internet paylaşımının 15 Ocak 2019 tarihi itibariyle ücretli olacağını duyurdu. Turkcell’in abonelerine gönderdiği mesajda aşağıdaki bilgiler yer alıyordu:

“15 Ocak 2019 itibariyle, Bireysel ve Kurumsal faturalı ses hattı abonelerimiz aylık sadece 9 TL‘ye ek hiçbir işlem yapmadan paketlerindeki/tarifelerindeki interneti yurt içindeki diğer cihazlarıyla veya sevdiklerinin cihazlarıyla paylaşabilirler.”

Konuyla ilgili henüz detaylar bilinmiyor olsa da bu mesajdan anlaşıldığında göre artık cep telefonunda mobil internetini başka cihazlara paylaştırma yani hotspot işlemi için ek ücret alınacak. Mesajların abonelere iletilmesiyle beraber sosyal medyada ciddi bir tepki oluşurken Turkcell dışındaki GSM şirketlerinin bu konuda ne yapacağı şimdilik bilinmiyor.