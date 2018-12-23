Spor malzemeleri üreticisi Nike’ın bağcıklarını kendi bağlayan ayakkabısı 2019 yılında satışa sunuluyor.

İlk olarak karşımıza Geleceğe Dönüş yani Back to The Future filminde çıkan kendi kendine bağlanabilen bağcıklı ayakkabı modeli Nike tarafından hayata geçiriliyor. Firma daha önce de bu tarz bir ayakkabı üretmiş ancak fiyatının yüksekliği nedeniyle genel kullanıma sunulmamıştı.

Bağcıklarını kendi bağlayan ayakkabı satışa sunuluyor

Nike’in ikinci nesil olarak tanımlanabilecek ve mantıklı bir fiyata sahip olan yeni bağcıklarını kendi bağlayan ayakkabısı 2019 yılında satışta olacak. Tahmini fiyatının 350 dolar olması beklenen ayakkabının bu fiyatı öncekine göre oldukça makul. Zira firma daha önce ürettiği benzer bir model için 720 dolar talep etmiş ve haliyle satış rakamları çok düşük kalmıştı.

Firmanın üst düzey yöneticilerinden biri tarafından yapılan açıklamaya göre yeni ayakkabılar önümüzdeki yıl bahar aylarında satışa sunulacak. Özellikle basketbol tutkunları için tasarlanacak ayakkabıların bir önceki modele benzemesi de beklentiler arasında yer alıyor.