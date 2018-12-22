Avrupa Uzay Ajansı’nın ESA Mars’ta araştırmalar yapan uzay aracı Mars Express’ten Kızıl Gezegen’e ait buzla kaplı bir krater fotoğrafı geldi.

Mars ile ilgili çalışmaların arttığı günümüzde gezegenle ilgili farklı fotoğraflar da gelmeye devam ediyor. Son gelen fotoğraf ise Avrupa Uzay Ajansı ESA’nın uzay aracı tarafından çekildi.

Mars’tan buzla kaplı krater fotoğrafı geldi

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Mars’ta araştırmalar yapan uzay aracı Mars Express’ten Kızıl Gezegen’e ait yeni bir kare geldi. Araç tarafından gönderilen fotoğrafta buzla kaplı Korolev Krateri yer alıyor. ESA, Korolev Krateri’nin Mars’ta iyi korunmuş kraterlere iyi bir örnek olduğu görüşünde. Aynı açıklamaya göre, krateri kaplayan şey, su değil buz.

Korolev Krateri’nin çapının 82 kilometre olduğu belirtiliyor. Kraterin yaklaşık 4 milyar yıl önce, yani iddialara göre gezegende suyun bol olduğu çağda oluştuğu tahmin ediliyor. Mars’ta ayrıca NASA’nın da çeşitle uzay araçları araştırmalar yapıyor.