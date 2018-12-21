

İnternet reklamları da vregi kapsamına alındı ve artık bu tarz reklamlardan yüzde 15 oranında vergi alınacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan bir düzenleme ile internet reklamları da vergi kapsamına alındı. Buna göre Google ve Facebook gibi platformlarda yapılan reklam harcamaları da vergilendirilecek. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenleme ile internet üzerinden yapılan her türlü reklam harcaması vergi kapsamında değerlendirilecek.

İnternet reklamlarından vergi alınacak

İnternet üzerinde verilen reklam hizmetlerinin vergi kapsamına alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olmak kaydıyla, internet ortamında verilen reklam hizmeti ve bunlara aracılık edenlere yapılan ödemelerden yüzde 15 kesinti yapılacak.

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine internet reklamı yayınlatanlar veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere reklam ödemesi yapanlar, yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapacaklar. Ödeme yapan kişinin vergi mükellefi olup olmamasına bakılmaksızın yüzde 15 vergi kesintisi, ödeme sırasında yapılacak.