Dünyanın 4 arka kameralı ilk telefonu Samsung Galaxy A9’un Türkiye lansmanı 4X4 araçlarla Off Road turunda yapıldı.

Dört arka kamerası ile mobil fotoğrafçılıkta yeni bir çağ başlatan Samsung Galaxy A9’un yüksek fotoğraf ve video performansı,4X4 arazi araçlarıyla düzenlenen özel bir Off road turunda teknoloji dünyasının önde gelen isimleri tarafından deneyimlendi.

4 kameralı Samsung Galaxy A9 Off Road turuyla tanıtıldı

Şile’de düzenlen Off road turunun unutulmaz anları Galaxy A9’un farklı işlevlere sahip 4 arka kamerası ile zor şartlar altında fotoğraflayan katılımcılar, 4X4 araçlarla dört dörtlük bir eğlence yaşadılar. BAYA_İYİ Instagram hesabının sahibi Onur Yüksel ve Oylum Yüksel de Off road turu boyunca katılımcılara eşlik ederek nefes kesici anları Galaxy A9 ile ölümsüzleştirdi.

24MP’lik ana kamera, 8 MP’lik 120° Ultra Geniş Açı kamera, 10MP’lik Tele kamera ve Canlı Odak özelliği sunan 5MP’lik kamera ile tüm ezberleri bozarak kullanıcıların hayat tarzlarını farklı yollardan yansıtmalarına olanak tanıyan Galaxy A9; güçlü pil kapasitesi, yüksek depolama alanı ve Super AMOLED ekranı ile de dikkat çekiyor.

Ultra Geniş Açı Kamera, 120°’lik bir açı ile dünyaya bakmanızı sağlıyor. Bu özellikle birlikte dünyayı olduğu gibi fotoğraflayabiliyorsunuz. Görsel Zekâ özelliğinin katkısı ile de farklı çekim ortamlarında bir profesyonel gibi çekimler yapabiliyorsunuz.

Tele Kamera, 2X Optik Zum özelliği sayesinde uzaktaki nesnelerin fotoğraflarını görüntü kalitesinden taviz vermeden çekebiliyorsunuz.

24 MP Ana Kamera ile ister loş ışıkta, ister parlak ışıkta canlı ve parlak görüntüler elde etmek çok kolaylaşıyor.

Canlı Odak özelliği, alan derinliğini kendi tercihlerinize göre yönetmenize imkân veriyor. Odak noktasıyla oynayarak yaratıcılığınızı konuşturmak sizin elinizde.

Uzun Saatler Boyunca Kesintisiz Performans

Galaxy A9’un güvenilir 3,800mAh bataryası uzun saatler boyunca kesintisiz bir performansın keyfini sürmenizi sağlıyor. 512GB’a kadar genişletilebilen 128 GB’lık depolama alanı ise, istediğiniz kadar fotoğraf ve video çekmenize ve telefonunuzda çok daha fazla görüntü saklayabilmenize imkân veriyor.

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 4299 TL olarak açıklanan Galaxy A9; Petrol Mavisi, Şeker Pembesi ve Gece Siyahı renk seçenekleri ile satın alınabiliyor.