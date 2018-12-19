Yeni yıldan itibaren sabit internet paketlerinde kotaların kalkıyor olması beraberinde fiyat artışı ihtimalini getirdi.

Son günlerin en çok konuşulan teknoloji konularından biri internette kotanın kalkıyor olması. BTK tarafından 2016 yılında alınan bir kararla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sabit internet kullanımında kotaların kalkacağı duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom’un yeni kotasız internet paketlerinin fiyatlarını açıklamasıyla beraber tepkiler olmuş ve yüksek rakamların bulunduğu paket fiyatları internet servis sağlayıcının sitesinden kaldırılmıştı.

İnternet fiyatları artabilir!

Ancak yapılan bazı açıklamalar internet fiyatlarına zam geleceği algısını güçlendiriyor. Konuyla ilgili açıklama ise Türk.Net’ten geldi. Sözcü’de yer alan habere göre, TurkNet Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Durmuş, TT’nin yeni hat kiralama bedellerini eski müşterileri için düşük hızda yüzde 66, yüksek hızda ise yüzde 4.6 artırdığını belirterek, “Üzerine vergileri de koyunca operatörlerin yapacakları zam oranı bu rakamların çok daha üzerinde olacak” dedi.

Durmuş, “Alternatif operatörün 16 Mbps hızındaki internet için KDV dahil Türk Telekom’a vereceği para 43 TL civarında. Satarken hiç kar etmese, başka hiçbir masrafı olmasa bile 58 TL’ye satması gerekiyor. Ancak satış, destek, altyapı masraflarını ve yüzde 25.5 KDV ve Özel İletişim Vergisi’ni koyarsanız vatandaşa satışı 80 TL’yi bulur. Bu da yüzde 86 zam demek” diye konuştu.

Ancak bu rakamların henüz BTK tarafından onaylanmadığını ve bu kurumun onayından geçmeyen tarifelerin hayata geçirilemeyeceğini belirtmek isteriz.