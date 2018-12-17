Sosyal Medya

Boomerang özelliği Facebook Messenger’a geldi

PCWorld 6 gün önce
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Boomerang yani tekrar eden video özelliği Facebook Messenger’a da geldi.

Bir süredir Instagram gibi sosyal ağlarda bulunan sürekli tekrar (loop) eden video özelliği sosyal ağın bağımsız uygulaması Facebook Messenger’a da geldi. Bu özelliği aktif eden sosyal ağ, bu sayede herkesin birbirine bu tarz videolar kayıt etmesine olanak sağlayacak.

Boomerang özelliği Facebook Messenger’a geldi

Özellikle Facebook’un kardeş uygulaması Instagram’da bulunan Boomerang özelliği birbirini sürekli tekrar eden video formatı olarak biliniyor. Bu format artık Facebook Messenger’da da kullanılacak. Bu özellik sayesinde Facebook Messenger kullanıcıları birbirlerine bu tarz videolar gönderebilecekler.

Yeni özellikle beraber aynı zamanda Facebook Messenger da artık Selfie moduna kavuştu. Bu mod sayesinde telefonunuzda bu tarz bir özellik bulunmasa bile arka planı flu özçekim yani selfie fotoğrafları çekebilecekseniz. Her iki özellik de Facebook Messenger üzerinden hemen kullanılabiliyor.

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