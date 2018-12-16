Google’ın sesli asistanı Asistan Türkçe dil desteği ile hizmet vermeye başladı. Şimdilik asistan sadece Android işletim sisteminde kullanılabilecek.

Sesli asistanların en büyük sorunlarından biri bazılarının Türkçe desteği sunmaması idi. Bunlardan biri olan Google Asistan nihayet Türkçe örğendi. Google’ın sesli asistan uygulaması olan Google Asistan, Türkçe dil desteği sunmaya başladı.

Google Asistan Türkçe konuşmaya başladı!

Şimdilik sadece Android işletim sistemli cihazlarda kullanılabilen Google Asistan, Türkçe ve sesli olarak sorulan sorulara yine Türkçe ve sesli olarak yanıt verebiliyor. Google Asistan, hava durumu öğrenmekten, rehberdekini birini aramaya, raslantısal sorular sormaktan nasılsın iyi misin demeye kadar birçok soruya yanıt veriyor.

Servisin önümüzdeki aydan itibaren iOS kullanıcıları tarafından da deneyimlenebileceği gelen haberler arasında yer alıyor. 300’den fazla özelliği bulunan Google Asistan’ın şimdilik 250 özelliği aktif olarak Türkçe kullanılabilecek.

Google Asistan nasıl kullanılır?

Android işletim sistemli telefonlarda genelde Home tuşuna basıldığında aktif olan Google Asistan’ı Türkçe kullanmak için Google uygulamasına girip Ayarlardan Türkçe dil seçeneğini aktif hale getirmek gerekiyor. Eğer bu seçenek şimdilik yoksa telefonunuza Google Asistan henüz gelmemiş olabilir.