Teknoloji devi Apple, Çin’de yaşanan patent ihlali sorunu yüzünden ülkedeki telefonlara yeni bir güncelleme göndermeyi planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple ve mobil işlemci üreticisi Qualcomm arasında patent ihlali konusunda yaşanan sorun yüzünden bazı Apple ürünlerinin Çin’de satışı yasaklanmıştı. Bu konuda önlem almak isteyen Apple, ürünlerine vereceği bir güncelleme ile patent ihlaline konu olan teknolojileri kullanımdan kaldırmak istiyor.

Apple’dan patent güncellemesi

Şimdilik sadece Çin’de satılan iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerine yeni bir güncelleme gelecek. Bu güncelleme sayesinde patent ihlali yapıldığı iddia edilen teknolojilerin çıkarılacağı bu modellerin satışının yeniden başlaması bekleniyor.

Bu krizin ardından Qualcomm’ın Başkan Yardımcısı Don Rosenberg, “Müşterilerimizle olan ilişkimize büyük değer veriyoruz ve nadiren mahkemelerin hizmetine başvuruyoruz. Fakat aynı zamanda fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin kalıcı inancımız var. Apple bize tazminat vermeden fikri mülkiyetimizden yararlanmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Güncellemenin ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak muhtemelen önümüzdeki günlerde verilecek güncelleme ile iPhone modellerindeki patent ihlali sorunun çözülmesi bekleniyor. Her ikisi de ABD firması olan Qualcomm ve Apple’ın Çin’de patent ihlali anlaşmazlığına düşmesi de ilginç bir nokta. Uzun yıllardır aralarında sürtüşme olan iki markanın ABD dışında kozlarını paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.