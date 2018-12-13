Teknoloji devi Google, her yıl olduğu gibi 2018 yılında da Türkiye’de nelerin arandığını açıkladı. İşte o liste.

Düzenli olarak arama sonuçlarına ilişkin verilerini açıklayan Google, 2018 yılında Türkiye ve dünyada en çok aranan listesini açıkladı. Türkiye’de 2018’in dört farklı kategoriden oluşan Arama Trendleri listelerinde Yemek tariflerinde Ziron, İsimlerde geçtiğimiz yıl bir uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran, Dizilerde “Sen Anlat Karadeniz”, Genel kategoride ise sırasıyla “Dolar”, “Soyağacı-edevlet” ve “Dünya Kupası” ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye Google’da 2018 yılında bunları aradı!

Firmanın açıkladı listeye göre Türkiye’de 2018 yılının en çok aranan konuları belli oldu. İşte o liste:

Türkiye’de 2018’de Yükselen Genel Aramalar

1 – Dolar

2 – Soyağacı-e-devlet

3 – Dünya Kupası

4 – e-müfredat

5 – Seçim Sonuçları

6 – Bedelli Askerlik

7 – Seçim Sonuçları

Türkiye’de 2018’de Yükselen Aramalar – İsimler

1 – Mina Başaran

2 – Arda Öziri

3 – Ali Koç

4 – Münir Özkul

5 – Cenk Tosun

6 – Timuçin Esen

7 – Muhterem Nur

Türkiye’de 2018’de Yükselen Aramalar – Diziler

1 – Sen Anlat Karadeniz

2 – Çukur

3 – Ufak Tefek Cinayetler

4 – Bir Zamanlar Çukurova

5 – Erkenci Kuş

6 – Jet Sosyete

7 – Avlu

Türkiye’de 2018’de Yükselen Aramalar- Yemek Tarifleri / Nasıl Yapılır?