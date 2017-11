Windows 10’a AirDrop’a benzeyen bir özellik geliyor

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının dosya paylaşımını hızlandıracak bir özellik geliştirdi.

Microsoft’un yeni eklediği Near Share isimli özellik, Apple’ın AirDrop özelliğine benzeyen işlev sunuyor. AirDrop kullanıcıları, fotoğraf, video ve belgelerini yakınında bulunan Apple cihazlarıyla anında paylaşabiliyor. Near Share ile Windows 10 kullanıcıları da benzer bir ayrıcalıktan yararlanacak.

Microsoft, Near Share özelliğini Windows 10 Insider üzerinde test etmeye başladı. Kullanıcılar, bu özellik ile PC’lerinde yer alan belge ve multimedya içerikleri Bluetooth aracılığıyla paylaşabilecek. Kullanıcılar, Near Share ile yakınında bulunan PC’lerle kablosuz olarak dosya ve URL paylaşımı da yapabilecek. Bu özelliğin gerçekleşmesi için her iki PC’de de “Near Share” özelliğinin yer alması gerekiyor. Kullanıcılar, içeriği göndermek istediği kişiyi belirledikten sonra alıcının kabul etmesiyle dosyayı kablosuz olarak paylaşabilecek.

Şimdilik en yeni Windows 10 Insider yapısında yer alan Near Share özelliğinin pek yakında bütün Windows 10 kullanıcılarına sunulması bekleniyor.