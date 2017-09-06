Photoshop kullanıcıları için güzel bir opsiyon geliyor

Pixelmator’ün Mac kullanıcılarına sunduğu Pixelmator Pro, Photoshop kullanan kreatif sektörler için güzel bir alternatif olarak göze çarpıyor.

Üst düzey bir uygulamadan beklenen çoğu özelliği uygun bir fiyat ile sunan Pixelmator Pro’da yapay zekâ teknolojisi de yer alıyor. Uygulama, kullanıcıların yaptığı değişiklikleri geri alma seçeneği bulunduruyor. Genel anlamda yenilenen bir arayüz ile gelen Pixelmator Pro’da bütün özellikler tek bir panelde birleştiriliyor.

Pixelmator Pro’da bulunan yeni düzenleme araçlarının yanında Metal 2 tabanlı boyama motoru, kullanıcıların renk karıştırması için güzel bir fırsat da sunuyor. Pixelmator Pro’da yer alan bütün değişiklikler, Apple’ın CoreML şablonuna uygun olarak geliştirilen otomatik öğrenme içeren araçlarıyla bulunuyor. Kullanıcılar, Pixelmator Pro’da bulunan yapay zekâ teknolojisiyle fotğrafta bulunan bütün unsurları doğal gösteren bir tamir aracından faydalanabilecek. Adobe, Photoshop’ta akıllı düzenleme araçlarını uzun zamandır sunuyor olsa da Pixelmator Pro’da bulunan CoreML daha pratik bir hizmet sunuyor.

Pixelmator Pro, Apple’ın 12 Eylül’de gerçekleştireceği etkinlikte macOS High Sierra’yı kullanıma sunmasının ardından kullanıma uygun olacak. Uygulamanın fiyatıyla ilgili Pixelmator tarafından henüz bir açıklama gelmedi.