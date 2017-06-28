Microsoft malware’a karşı yapay zekayı kullanacak

Sonbaharda Windows’a gelecek yaratıcı güncellemesi, siber saldırılara karşı hazırlanan kapsamlı güvenlik önlemleri içerecek.

Microsoft, yeni gelecek büyük güncellemede Windows’un Windows 10 ile çalışan bir bilgisayarda bir virüsün erken safhalarda tespit edilmesini sağlayan gelişmiş tehdit korumasının gelişeceğini ortaya koydu. Windows’un kurumsal direktörü Rob Lefferts, bu güncellemenin gelişmiş tehditlere karşı koruma konusunda daha getirecek bir yapay zekanın anti virüs oluşturması için Redmond’ın bulut tabanlı hizmetlerindeki verileri kullanacağını söyledi.

Yapay zekada bilgisayarda daha önce bilinmeyen bir malware’in varlığını anında tespit edebilme özelliği yer alacak. Microsoft, daha sonra bulutta yer alan kötü yazılımların da kısa sürede karantina altına alınmasıyla diğer bilgisayarlardan bu içeriği korumak için işaretleyebilecek. Lefferts, siber saldırıların yaklaşık %96’sında yeni kötü amaçlı yazılım kullanıldığını; bu yüzden bu özelliğin oldukça faydalı olacağını söyledi. Microsoft, mevcut savunma önlemlerini bir tane zararlı yazılımın tespit edilmesi için uzun zaman gerektirdiğinden değiştirmesi muhtemel görünüyor.

Gelişmiş tehditlere karşı korumanın yeni güvenlik özellikleri ilk olarak yalnızca kurumsal müşterileri sunulacak. Microsoft şu anda bu özellikleri yaygınlaştırma konusu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu yüzden Microsoft güncellemenin önizlemesini Eylül ve Ekim ayları arasında gerçekleştirecek.